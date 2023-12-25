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Вселенная Баха. Кофейная кантата

Если я не выпью кофе три раза в день, то усыхаю, как кусок жареной козлятины. 

И.С.Бах

Происхождение кофе остаётся неясным. Открытие уникальных свойств кофейного дерева, приписываемое неведомому эфиопскому пастуху из девятого столетия в появившейся только в XVII веке легенде, ставится исследователями под сомнение. Более достоверна информация, согласно которой первые свидетельства употребления бодрящего напитка отмечены в суфийских монастырях Йемена в XIII-XV веках. Именно тогда адепты суфийского ордена распространили кофе по исламскому миру. 

Известны годы появления кофе в европейских городах: 1615 – в Венеции, 1644 – в Марселе, 1651 – в Лондоне.  Официальный дебют напитка в европейском высшем обществе состоялся в 1669 году, когда его представил в Париже турецкий посол Сулейман Мустафа Коджа. 

К страстным поклонникам кофе относился Иоганн Себастьян Бах, который посвятил предмету вожделения «Кофейную кантату» (нем. «Kaffeekantate»). В каталоге произведений Баха написанному между 1732 и 1734 годами сочинению присвоен номер BWV 211. 

Создана эта шутливая светская кантата по заказу владельца лейпцигского кафе Циммермана, у которого руководитель Музыкальной коллегии города Бах раз в неделю арендовал помещение для исполнения двухчасовых концертов. В те времена в Германии шла борьба между сторонниками пива и кофе. Последнее облагалось высокими налогами и даже запрещалось в некоторых немецких землях. Любители пива вполне серьёзно утверждали, что по вкусу кофе является чем-то средним между запахом старой обуви и сажей. Поводом для создания сатирического музыкального сочинения стала и продекларированная некоторыми консерваторами попытка запретить кофе для женщин. Они утверждали, что напиток не позволит иметь им детей. Владельцам кофеен надо было как-то обелить кофе. Бах в этом деле блестяще поучаствовал.

Кантата состоит из 10 частей, в которых заняты инструментальная группа, Рассказчик, презирающий кофе бюргер Шлендриан (в переводе М. А. Сапонова — Стародум) и его дочь Лизхен. Отец пытается отвадить дочь от употребления кофе, но Лизхен, описывая его замечательный вкус, остаётся верна избранному напитку. С её ключевой арии: «Ei! Wie schmeckt der Kaffee süße»  («Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!») начинается подборка из приложенных к тексту записей. 

Затем звучит заключительный хор кантаты «Schweigt stille, plaudert nicht» («Замолчи, перестань болтать»), в последнем куплете которого (перевод игумена Петра Мещеринова) поётся: 

Как кошка не ловить мышей не может,

так и девицы не любить не могут кофе.

Мамаши кофе поглощают,

пьют бабушки напиток сей –

что ж дочерей теперь ругать?

Вслед за Бахом любовь к кофе в музыкальном формате выразили и другие композиторы. На третьей записи звучит музыка танца из второго акта балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» (1892 год), известная как «Арабский танец», так и «Кофе». 

На четвёртой записи - Кофейный танец из балета «Взбитые сливки» (1922 год) Рихарда Штрауса.

И на пятой – пьеса «L'ultimo caffé insieme» («Последний кофе вместе») из цикла «Итальянский кофе» (2011 год) итальянского композитора и гитариста Симоне Яннарелли ( ит. Simone Iannarelli). 

Кофе – неизменный спутник творческих людей. За чашкой бодрящего напитка написаны замечательные книги и сделаны великие открытия. Их авторы не жалеют слов благодарности кофе. Некоторые из них приведены ниже. 

Вильгельм Кюхельбекер: «Жар, восторг и вдохновенье грудь исполнили мою – кофе, я тебя пою». 

Гюстав Флобер: «Вкус кофе прекрасен, но непонятен. Его нужно научиться понимать и любить, только при этом условии можно с упоением наслаждаться им в полной мере».

И, разумеется, нельзя не вспомнить Оноре де Бальзака, который пел дифирамбы кофе, начиная каждый день с его приготовления на спиртовке: «Мой слуга – я сам, а мою подружку зовут Кофеварка». И далее подобное гимну описание «кофейной битвы»: «Кофе проникает в желудок, и организм тотчас оживает, сражение начинается. Мысли приходят в движение, словно батальоны Великой Армии. Лёгкая кавалерия сравнений скачет великолепным галопом. Артиллерия логики подъезжает со своими орудиями и снарядами. Тяжёлой поступью шагают воспоминания с развёрнутыми знамёнами. Встают образы и остроумные фразы мечутся, как бойцы. Битва начинается потоками чернил, как настоящее сражение – чёрным порохом». 

Эх, где моя подружка Кофеварка…

Александр Чашев

***

Предыдущая публикация из цикла «Вселенная Баха»https://rusnord.ru/hot/62086-vselennaja-baha-rozhdestvenskaja-oratorija.html 

 

11 февраль 08:18 | : Горячая тема / Культура

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