Вселенная Баха. Концерты для органа

Творчество Иоганна Себастьяна Баха невозможно представить без органной музыки. Русский композитор и музыкальный критик А.Н. Серов (1820 – 1871) писал: ««Для такого гения, как Бах самым приличным, самым родным инструментом был орган, этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем».

Эпоха барокко отмечена сотнями имён композиторов, творивших как до Баха, так и в одно время с ним. Многие из них оказали влияние на формирование стиля Баха и превращения его таланта в гениальность. Опирался он и на опыт плеяды выдающихся мастеров органного искусства, близких его предшественников: Пахельбеля, Букстехуде, Бёма, Рейнеке и многих других. У них учился начинающий органист и композитор как мастерству игры на органе, так и искусству композиции. Одной из форм такой «учёбы» были обработки чужих произведений. Поскольку Бах учился всю жизнь, он успел сделать множество превосходных аранжировок произведений предшественников и современников.

В 1708 – 1717 годах Бах служил придворным гофорганистом герцога в Веймаре. Именно здесь, в молодые годы им написаны самые лучшие произведения для органа. К их числу относятся шесть концертов для органа, которым в каталоге сочинений Баха присвоены номера ВWV 592—597. При этом если подлинность BWV 592 - 596 не вызывает у специалистов сомнений, то авторство Баха в шестом концерте (BWV 597) многими музыковедами оспаривается.

Три концерта (BWV 593, 594 и 596) являются переложениями сочинений Антонио Вивальди (1678—1741), творчество которого Бах тщательно изучал и высоко ценил.

Концерты соль мажор (BWV 592) и до мажор (BWV 595) являются обработками скрипичных концертов племянника герцога Веймарского, у которого служил Бах. Тот случай, когда из посредственных сочинений получились шедевры.

Во многих книгах о композиторе встречается фраза неизвестного автора: «Орган был инструментом мышления Баха. Бах мыслил органно».

Слушаем голос «короля инструментов, проникаем в мысли гения.

На приложенных к тексту записях звучат концерты и фрагменты из концертов BWV 592 – 596.

Александр Чашев

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