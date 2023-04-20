Учитель на заклание. Бойся, школа, адвоката Сухих

В последнее время Архангельскую область всё чаще сотрясают школьные скандалы. Не коррупционные, не касающиеся задержки зарплат педагогам. Насильственные.

Мартовский пример буллинга (буллинг – организованная травля ученика в среднем образовательном учреждении). Семиклассника 33-й школы Архангельска не только избивали и ставили на колени (типичные действия школьных хулиганов всех времён и народов), но и писали на лице нецензурные слова. Всё это выкладывалось в соцсеть, как сейчас принято. Что может быть страшнее для подростка, чем публичное унижение, ставшее достоянием миллионов?!

Информационный шум подогрел тот факт, что объект травли оказался сыном участника СВО. Хотя нет никаких подтверждений того, что парень подвергся издевательствам именно из-за этого, но уши политического подтекста торчат так, что трудно не заметить.

Первым произнёс слово «СВО» адвокат Александр Сухих, представляющий интересы семьи пострадавшего. Эта профессия сродни журналистской – чем хайп громче, тем ставки выше. Запомним фамилию Сухих… пригодится.

Тогда участники Ассоциации «Вольное дело» высказались по поводу природы явления буллинг. От готовности каждого ученика дать отпор мучителям до несовершенства системы современного среднего образования в целом. Но это когда равный унижает равного… разница в пару классов не играет большого значения.

Но вот пример покруче, что называется – за гранью. В 2018 году опять же в социальной сети появились кадры, на которых учитель физкультуры северодвинской школы-интерната устраивает… публичную порку старшеклассников. В классе. Гимнастической скакалкой (своим орудием производства). С оттягом. Мальчиков лупили в присутствии девочек, отличный пример для будущих семейных отношений.

Класс воспринимал это, как нечто привычное, естественное, хотя телесные наказания в России были отменены ещё при их прабабушках-прапрадедушках. Никто не встал, не вышел из классной комнаты в знак протеста. Там растут будущие крепостные.

«Жёсткую» учительницу уволили, против неё возбудили уголовное дело. Приговорили к 200 часам обязательных работ (надеемся, не по специальности). Судя по её тогдашним высказываниям в Интернете, она отнеслась к такому наказанию с юмором и уверена в своём праве на подобные методы воспитания. А в социальных сетях началась целая компания в её защиту. Вот только несколько постов:

- Никакого криминала в ее действиях нет, нормальные люди это понимают...

- Оставьте учителя в покое. Это в классе было развлечение, ржака. Видно же на видео, что никакого негатива нет, дети не против.

- Я Выпускник этой школы 2014 года! И да … (фамилия физрука) одна из лучших учителей!!! Сколько наград взяли! Какие спортивные команды собирали! Талантище преподаватель!!!! Таких и не найти! Считаю это вообще семейное дело! Это интернат! Сор из избы не выносили никогда!

А вообще всё сводилось к тому, что «строгая, но справедливая» вступилась за своих коллег, часто унижаемых со стороны учеников, и через заднее место и чувство собственного достоинства тех, кто ни при чём, восстановила статус кво

Что ж, если общество не против, значит, получите ещё. Скандал 2022 года – учительница одной из архангельских школ на почве неприязни не просто унижала школьника в личных беседах, но и публично. В одном из мессенджеров женщина создала чат, в котором позволила сверстникам оскорблять мальчика, его называли «алкоголиком», «нищебродом», «курильщиком» и «вором».

Школе это обошлось в 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. На педагога наложено наказание в виде дисциплинарной ответственности (очень расплывчатая формулировка).

Остаётся пожалеть учеников? Ох, не спешите…

В архангельской школе №1 учительница вмешалась в драку двух учеников. До смертоубийства там не доходило, обычная мальчишеская разборка. Но в классе! На глазах остальных детей! Она что, должна была стоять у доски и укоризненно качать головой? Или звать с первого этажа охранника, как и положено официанту (в нашем случае – представителю образовательных услуг).

Педагог вытащила одного из дерущихся за шиворот в коридор, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Наверное, слегка придушила, обычное дело при таком приёме. До этого, по словам присутствовавших в классе, в неё полетели стул, коробка с гуашью и нецензурная брань. Позже от шкодника (а кто ученик ещё в подобной ситуации) поступило обращение к врачам на ушиб копчика. Подсказали, наверное.

Да, на кадрах видно, что пацан действительно упал (до этого он «давал сдачи» учителю), но даже лёжа продолжал пинать взрослого человека ногой. А потом встал и пошёл как ни в чём не бывало, даже не прихрамывая… при серьёзной травме того не бывает, да и бутуз упитанный.

У меня нет подобных примеров из жизни, они обошли и меня, и моих сыновей. Наверное, что-то не так в этом классе, где дерущихся может разнять только учитель. Но в журналистском представлении, именно ученик, оказавший сопротивление учителю в подобной ситуации (а не когда его лупят скакалкой), должен быть отстранён от занятий и взят на учёт детской комнатой. Представляете, что этот ухарь творит на улице в не учебное время?!

Однако суд распорядился по-другому…

— Решением суда с 1-й школы взыскано 15 000 рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, 5000 рублей морального вреда в пользу бабушки, 5000 рублей компенсации морального вреда в пользу мамы. Ранее со школы было взыскано мальчику 250 000 рублей морального вреда, маме ребенка — 50 000 рублей компенсации морального вреда, 33 000 рублей судебных расходов, бабушке мальчика — 50 000 рублей компенсации морального вреда.

Это слова того самого адвоката Сухих, явно довольного своей победой и званием «защитника всех угнетённых школьников». Ещё он обещает вчинить иск за травму копчика, дело за техническими деталями.

Дело длится с 2021 года. Общая сумма набежала в 408 тысяч рублей. И это ещё не конец.

Представляете, какой удар по бюджету государственного общеобразовательного учреждения?! И причём здесь бабушка, которая не является родственницей первой очереди? Наверное, для округления суммы в отсутствии отца.

Шкодник с адвокатом чувствуют себя победителями. Они ещё всем покажут… первый – учителям и одноклассникам, второй – школам. У Сухих складывается репутация, когда к нему будут обращаться родители всей архангельской шпаны.

Хорошо, что общество в этот раз встало на сторону педагога. А то хоть из профессии уходи…

Леонид Черток