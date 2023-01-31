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В архангельской школе затравили сына участника СВО

Адский Ад – так назвал пример очередного буллинга* участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «KOT'News».

Издание приводит слова архангельского юриста Александра Сухих, которые при благоприятных обстоятельствах вполне могут стать показаниями в суде:

- Сегодня ко мне за помощью обратилась мать мальчика, над которым издеваются ребята из 33 школы Архангельска.
 Женщина пояснила, что это не первые случаи издевок над ребенком, ранее парня ставили на колени и били палкой.
 Данная информация доведена до Следственного комитета по АО.
 Я лично взялся за дело и буду помогать семье мальчика, так как папа ребенка пока семью защитить не может, он на СВО.
 Обидчикам говорю, что лично приеду в школу и нарисую вам на лбу то, что у вас между ног, как вы нарисовали парню.

Наша редакция с нетерпением ждет действий от правоохранительных органов или, как минимум, регионального Министерства образования.

*Буллинг – организованная травля ученика в среднем учебном заведении

09 март 11:22 | : Скандалы

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