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Педагог из Котласа претендует на звание "Учитель года России"

Учитель русского языка и литературы Котласской СОШ № 75 Светлана Зверева поборется за звание лучшего педагога с 85 представителями других регионов. Как указано в анкете, педагогический стаж участника из Архангельской области составляет более 30 лет.

Первый этап конкурса «Учитель года России» стартует 20 сентября.  В Тюмени встретятся 86 педагогов со всей страны. Среди них и представитель Архангельской области – Светлана Викторовна Зверева (https://teacherofrussia.ru/competition/competitor/1987), учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 75 Котласа.  

«Я шла работать в школу с ясным представлением, что у меня сразу всё получится. Получилось, но не всё и не сразу. Становление меня как учителя продолжается и сейчас. Время меняется – меняемся и мы. И мне это нравится. Идти в ногу со временем – это трудно, но интересно. Помогает в этом областной клуб «Учитель года», с которым я объездила всю Архангельскую область: мастер-классы, семинары, открытые уроки, – это то, что приносит истинное удовольствие. Школа, по-моему, отвечает не за победу на олимпиаде, не за поступление в университет, а за встречу с подлинным. На пути к подлинному всякий выбор – верный и для учителя, и для ученика», – сообщает о себе котлашанка.  

Отметим, что «Учитель года России» – главный отечественный конкурс профессионального мастерства. Финал и награждение победителей состоятся 5 октября в Кремле.

 

19 август 09:59 | : Будни

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