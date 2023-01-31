Алексей Белый: Как оградить детей от школьной травли

Пока следователи изучают причины инцидента в школе №33 Архангельска, Алексей Белый сработал на предупреждение подобных ситуаций и рассказал, как оградить детей от школьной травли.

Публичное унижение чести и достоинства, а также побои. Именно так юрист квалифицирует инцидент, который произошёл в 33-й школе Архангельска. Видео, на котором группа подростков издевается над сверстником, попало в интернет.

"Я тебе сейчас ***, ***, лоб дай. ***. Руки ему подержи. Держи голову, ***. ***. Я его сейчас ***. Я тебе с колена *** сейчас".

И все это происходит здесь, в 33-й школе Архангельска. Трое 9-классников прижали к стенке ученика 7 класса, сыплют угрозами, оскорблениями. Парень предупреждает, что будет кричать, но обидчикам все равно. Это, если говорить литературно. Видео унижений попало к маме пострадавшего. Она сразу обратилась к юристу. Он отправил заявления во всевозможные инстанции. Говорит, налицо явные признаки вереницы преступлений по уголовным и административным статьям.

Специалист ГБУЗ АО «АКПБ», руководитель проекта «Безопасный интернет» Алексей Белый вновь не смог остаться равнодушным к подобной ситуации с издевательствами над школьником и подготовил советы для всех родителей, педагогов и других заинтересованных лиц, как выявить основные признаки школьного буллинга:

Замкнутость

Если ваш ребенок стал менее общительным, не делится рассказами о школе, старается скорее закрыться в своей комнате и часто находится в подавленном настроении – обратите на это внимание. Уделите ребенку больше времени и внимания, поговорите по душам, чтобы выяснить истинную причину такого состояния.

Отсутствие друзей

Ребенок не гуляет со сверстниками после школы, не созванивается с ними, не приглашает друзей и не ходит в гости сам – один из признаков того, что в коллективе его не принимают. Попробуйте рассказать ему историю из своей жизни, как вы справлялись с трудностями – это может послужить для него примером.

Нежелание посещать школу

Ребенок начал беспричинно пропускать занятия, возможно, имитировать болезнь, использует любую возможность остаться дома – это сигнал о негативной ситуации. Обратитесь к классному руководителю, выясните, не возникало ли в последнее время конфликтов между детьми. Не ругайте ребенка, а постарайтесь понять причину подобного поведения.

Тревожный сон

Нарушение ритма сна, кошмарные видения, бессонница – признак того, что нервная система подверглась сильному стрессу. Понаблюдайте за состоянием ребенка, в случае ухудшения состояния обратитесь к врачу.

Буллинг может повлечь за собой тяжелые последствия – депрессию, физические и психические травмы, проблемы с самооценкой и многое другое. Обращайте внимание на признаки, которые выказывает ребенок – в случае, если самостоятельно невозможно решить проблему, обращайтесь к профессионалам.

Рекомендации родителям, как предотвратить буллинг, дал Алексей Белый:

Конструктивное решение проблем. С помощью разговора и выявления причины, без подключения агрессии, помогайте и показывайте, как можно решить тот или иной вопрос со сверстниками или друзьями.

Похвала — важный инструмент воспитания. Хвалите, когда получается решить разногласия со сверстниками, когда подросток делится с вами. Все это нужно для повышения самооценки и уверенности.

Внимательно выслушайте ребенка. Спрашивайте ребенка, как прошел день. Обращайте внимание, как он рассказывает о своих одноклассниках и друзьях: это поможет определить уровень взаимоотношений между ним и другими детьми.

Показывайте пример. Никого не обижайте при ребенке, относитесь доброжелательно к окружающим и тем, кто значительно слабее вас. Но при этом, в случае необходимости, вступайтесь за свое чадо.

Учите просить о помощи. Если ребенок не знает, как поступить в какой-то ситуации, показывайте своим примером, что можно обратиться за помощью.

Если самостоятельно решить проблему не удается, не бойтесь обращаться за помощью!