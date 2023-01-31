Архангельск – территория буллинга? Вспоминает «Вольное дело»

Да, мы знаем, что буллинг – слово иностранное и не рекомендовано к употреблению в СМИ. Но, согласитесь, заменить его на родное «массовое многократное издевательство над учеником в школе» просто не поднимается журналистская рука. Так что потерпите… любое правило имеет право на исключение в особых случаях.

Около 40 лет назад чопорное советское общество буквально взорвал фильм Ролана Быкова «Чучело», где детишки в пионерских галстуках в буквальном смысле затравили девочку, не похожую на них. Особенно негодовали учителя, узревшие в показанном антисоветский поклеп не только на отечественную систему образования, но и на советскую молодёжь в целом. Лента так бы и легла на полку, но подоспела перестройка с гласностью. Из публикаций в прессе выяснилось, что явление имеет место быть в значительных масштабах. В итоге Госпремия (1986 г.)… но без рецепта, как с этим бороться.

В Архангельске истории с буллингом периодически становятся «хитами» новостных лент. Особенно характерен прошлогодний инцидент, когда организатором унижений школьника выступила… его же классный руководитель, использовавшая звериные инстинкты детей в «воспитательных целях». Как говорится, дальше ехать некуда.

Последний случай – травля ученика 33-й школы Архангельска. Не только избиения, но и унизительные надписи на лице мальчика. Такого учителя просто не могли не заметить, скорее всего, вмешались, но не нашли в себе профессионального мужества первыми сделать случившееся достоянием общественности.

Сейчас инцидентом занимается СледКом. Но это карающий орган, воспитательные функции не по его части.

Поэтому мы обратились к участникам Ассоциации «Вольное дело», как лидерам общественного мнения, с двумя вопросами: сталкивались ли вы с буллингом в свои школьные годы; как можно победить эту заразу.

Илья Азовский (Эхо севера):

- Был ли я жертвой буллинга? Я просто с детства носил в кармане финку, изъятую у папаши. Слава Всевышнему, применять не приходилось. Разве что воблу потрошить. И сам я буллингом не занимался – добрый я, в молодости предпочитал этому гопничеству прослушивание «Пинк Флойд» Боба Марли под пивко и сигаретку.

Что делать?

А всех толстожопы тварей с холёными мордами, которые нам про патриотизм рассказывают, надо отправить под Угледар.

Они облажались в очередной раз. Прискорбно, что отец мальчика участвует в СВО в то время как над его сыном творят этот садизм.

Очевидно, что сейчас директор 33 школы и её замша по воспитательной работе теперь просто обязаны написать заявление по собственному желанию. И не только он — все учителя и работники школы, знавшие об этой жуткой истории.

Чудовищно. Просто представьте: отец на фронте, а над его сыном издеваются. Во времена Сталина уже все семейки были бы на Колыме. На лесоповал этих исчадия ада надо отправить вместе с родителями, которые породили гадов. Чтобы и другим не повадно было.

Николай Прокофьев (экс-Архсвобода, гуру телеграм-каналов):

- Боулинг люблю. Ах, буллинг… я, как и Госдума, против засилья в нашей речи иностранщины. Свои школьные годы помню плохо, возраст знаете ли, но в нашей Соломбале много чего было. По делу могу сказать следующее – такими проблемами должны заниматься депутаты и чиновники, но они так работают, что их самих затравить впору. Вплоть до высшей меры.

Андрей Рудалев (Беломорканал)

Да, подростковая жестокость. Да, стайные инстинкты. Да, в каждом коллективе есть отверженные. Объяснений естественности подобного может быть бесконечное количество. Объяснили и успокоились, вспомнив виденное и слышанное на своем веку…

Но я бы хотел остановиться на школе.

Произошедшее – признак деградации школы. И не надо заговаривать зубы всевозможной демагогией.

Все, что происходит на школьной территории – сфера ее ответственности. По большому счету, директора, классного руководителя надо гнать ссаными тряпками и с волчьим билетом. Но ведь скажут, где найти кадры?..

Так получилось, что за последние десятилетия вырождения школа у нас превратилась в учреждение (а еще совсем недавно, оказывающее образовательные услуги. Помните этот ад?), где очень часто присутствует совершенно наплевательское по отношению к ученикам. У нас произвели формацию безразличного учителя.

Распространено мнение, что школа должна лишь дать определенный набор знаний, натаскать на ответы ЕГЭ, а все прочее не касается или пусть у родителей голова болит. Пусть занимаются воспитанием своих отроков, нанимают репетиторов, если отроки что-то не уловили и так далее. Школа превратилась в классическое бюрократическое учреждение, где детей воспринимают, как посетителей, которые только отвлекают, раздражают и донимают.

Моя средняя и старшая школа пришлась на перестройку и распад страны. Тогда шло разложение советской школы, а подростки прекращались в разбойничьи ватаги. Но даже по сравнению с той, нынешняя кажется какой-то совершенно дикой и выморочной. И речь вовсе не в качестве знаний, а, в первую очередь, в системе коммуникации ученик – учитель, а также школьной администрации. Есть ощущение серьезного отчуждения.

Андрей Соловьев ((KOT’News):

- Я рос крупным и спортивным ребенком (кто меня видел, тот знает), поэтому лично с буллингом не сталкивался. Но, как отец, могу утверждать – пока родители не научат давать отпор, в том числе физический, всякой нечисти, их ребенок всегда будет в зоне риска.

Леонид Черток (RUSNORD):

- В моей школе буллинга не было, только разборки один на один. Учился в нашем классе мальчик, непохожий на других, так его, наоборот, оберегали. В итоге вырос крупный учёный-историк, академик РАПН. Но здесь надо учитывать, что школа была непростая даже для центра Москвы, куда под разными предлогами не брали детей пролетариев. Был среди нас один врожденный хулиган, его вычислили ещё в первом классе и удалили. Опасались за здоровье детей кремлевских родителей.

Зато в армии я наслушался от однополчан жутких историй про буллинг, часто со смертельным исходом. Причём те, кто отказывался принимать в нём участие, сами попадали в категорию парии. Особенно остро проблема стояла там, где в каждой второй семье были отсидевшие, дети приносили в школу «опыт» отцов и старших братьев. Рассказывали об этом как о само собой разумеющимся – «это же жизнь». Впрочем, там и полное среднее образование получали единицы, в свои армейские 18-20 лет ребята выглядели как пожившие мужики.

Как с этим бороться? В условиях, когда первые классы изначально формируются из 45-50 учеников – очень проблематично. Учителя начальных классов должны быть неплохими психологами, чтобы сразу вычленить опасного заводилу и поставить на особый контроль, но попробуй это сделать в такой куче-мала.

Я искренне считаю, что зверятами в этом возрасте гораздо реже становятся, чем рождаются. И дело здесь не только в генетике, но и особом расположении планет в момент появления на свет.

Единственный стопроцентный вариант избежать буллинга, который могу посоветовать – отдать свое чадо в частную школу (лицей). Там и количественный состав меньше, и внимания больше, и контингент (за редким исключением) отборней. Но это не отменяет право ребенка на самозащиту, чем должны озаботиться его родители, отдав в спортивные секции. Классическое учительское «любой спор можно решить словами» опровергается опытом жизни в нашей стране.

(кадр из к/ф «Чучело», реж. Р. Быков)