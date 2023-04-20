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Родители ученика «раздевают» школу №1 города Архангельска

Октябрьский районный суд Архангельска выписал школе №1 штрафы на общую сумму 408 рублей.

В первом судебном решении в пользу ученика (причинение морального вреда) было взыскано 250 000 руб, в пользу его матери – 50 000 руб, в пользу бабушки(!) – 50 000 руб, плюс судебные издержки – 33 000 руб.

Искодателям этого показалось мало, и они содрали с муниципального среднего учебного заведения в свою пользу еще по 5 000 рублей на каждого «морально пострадавшего».

Адвокат семьи сообщил, что готовится еще один иск, и тоже на кругленькую сумму.

Инцидент произошел осенью 2021 года. Учитель рисования пыталась прекратить потасовку двух учеников, взяла одного за шиворот, уронила на пол и волоком вытащила из класса. По версии следствия, перед этим в нее полетел стул, коробка с гуашью и словесные оскорбления. Ситуация в школьном коридоре была снята на мобильный телефон одним из учеников и выложена в социальные сети.

Позже появилась медицинская справка, что школьник в столкновении с учительницей, повредил копчик.

Интересно, что, судя по реакции в Интернете, общественность на стороне школы и учительницы. Архангелогородцы считают неприемлемым налагать такие штрафы на государственной образовательное учреждение, рассуждают, почему выпускники вузов с неохотой идут работать в школы (профессиональный риск), и даже сравнивают архангельскую ситуацию с американской, когда белые полицейские на коленях вымаливали прощение у афроменьшинства.

20 май 09:12 | : Скандалы

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