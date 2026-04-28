В Архангельской области осчастливили зарплатой автодорожное предприятие

В результате принятых мер Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе выплачена заработная плата 59 работникам организации автодорожной отрасли.

На основании информации о наличии задолженности по заработной плате инспектором труда были проведены профилактические мероприятия в ООО «Севдорстройсервис», выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Общество рассматривалось на заседании межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате.

Благодаря принятым мерам выплачена задолженность по заработной плате 59 работникам на сумму 1299 тыс. рублей. Обществом в инспекцию представлены подтверждающие документы.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Вопрос своевременной и полной выплаты заработной платы является приоритетным для инспекции. Напоминаем, что нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев может наступить уголовная ответственность».