Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области осчастливили зарплатой автодорожное предприятие

В результате принятых мер Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе выплачена заработная плата 59 работникам организации автодорожной отрасли. 

На основании информации о наличии задолженности по заработной плате инспектором труда  были проведены профилактические мероприятия в  ООО «Севдорстройсервис», выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. 

Общество рассматривалось на заседании межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате.

Благодаря принятым мерам выплачена задолженность по заработной плате 59 работникам на сумму 1299 тыс. рублей. Обществом в инспекцию представлены подтверждающие документы.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Вопрос своевременной и полной выплаты заработной платы является приоритетным для инспекции. Напоминаем, что нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев может наступить уголовная ответственность».

31 июль 09:51 | : Экономика

Главные новости


Парни с зеленым огоньком
Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20