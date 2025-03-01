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Северодвинский ДОСААФ рассчитался с долгами по зарплате сотрудникам

В результате принятых мер Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе восстановлены права 2 работников. 

 На основании поступившей информации о наличии задолженности по заработной плате в учреждение инспекцией было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, проведён профилактический визит. 

 ПОУ «Северодвинский УСТЦ РО ДОСААФ России Архангельской области» неоднократно рассматривалось на заседаниях межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной плате и соблюдению норм трудового законодательства в организациях Архангельской области.

 По результатам взаимодействия погашена задолженность по заработной плате 2 работникам на сумму 128 тыс. рублей.

Учреждением в инспекцию представлены подтверждающие документы.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Инспекция напоминает о необходимости соблюдения сроков выплаты заработной платы установленных трудовым договором или локальным нормативным актом (ст. 136 ТК РФ), за нарушение указанных требований юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму до 50 000 руб.»

28 март 10:37 | : Скандалы

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