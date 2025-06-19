Архангельская инспекция труда осчастливила "Речных специалистов" зарплатой

В результате принятых мер Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе выплачена задержанная заработная плата 30 работникам.

На основании поступившей информации о наличии задолженности по заработной плате инспекцией в ООО «Речные специалисты» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. Организовано взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления и правоохранительными органами.

Государственный инспектор труда принял участие в качестве специалиста в проверке соблюдения трудового законодательства, проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в организации-должнике.

Ситуация с задолженностью по заработной плате в ООО «Речные специалисты» рассмотрена на заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной плате и соблюдению норм трудового законодательства в организациях Архангельской области.

По результатам взаимодействия и принятых инспекцией мер в полном объеме выплачена задолженность по заработной плате 30 работникам на сумму 4228 тыс. рублей.