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В Архангельской области растет цена на новые авто из Поднебесной

По итогам первого полугодия в июне средняя стоимость нового автомобиля в Архангельской области осталась на уровне января и составила 3,41 млн рублей, установили эксперты Авто.ру Бизнес. При этом некоторые популярные модели Jaecoo, Geely и Omoda стали доступнее.

Эксперты Авто.ру Бизнес изучили объявления, размещенные на Авто.ру в первом полугодии текущего года, и зафиксировали сдержанное увеличение средней стоимости нового автомобиля в июне по сравнению с результатами января. Существенный рост год к году связан со значительным изменением структуры предложения на рынке. Среди китайских марок сокращается количество моделей массового сегмента в связи с переходом к локальному производству. Средняя цена машины китайской марки в июне составила 4,05 миллиона рублей, что на 13,3% выше, чем годом ранее. Также в июне впервые с начала года зафиксирован рост объёма предложения китайских автомобилей. Он составил 11% относительно мая. В сегменте локальных марок средняя цена ещё продолжает движение к точке равновесия, поэтому в годовом выражении рост составляет 32,6% до 2,09 млн рублей в июне. В тоже время средняя цена нового автомобиля Lada, которая прежде составляла основную долю отечественных марок, за полгода фактически не изменилась и держится на уровне 1,4 млн рублей. Общий объём предложения от локальных производителей увеличился за полгода на 17%.

На фоне этих изменений средняя цена нового автомобиля в Архангельской области по итогам июня 2026 года не изменилась относительно января и составила 3,41 млн рублей.

Список моделей, которые заметнее всего подешевели в регионе за первое полугодие, возглавили: Jaecoo J7 (-10,9%; до 3,09 млн рублей), Jaecoo J8 (-5,4%; до 4,75 млн рублей), Geely Atlas (-2,5%; до 3,86 млн рублей), Omoda C7 (-1,5%; до 3,34 млн рублей), Geely Cityray (-1,2%; до 3,16 млн рублей).

06 июль 16:21 | : Экономика

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