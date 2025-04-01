В марте новый автомобиль в Архангельской области стоил в среднем 3,3 млн рублей

Аналитики Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру в Архангельской области. Средняя стоимость нового автомобиля за месяц практически не изменилась и достигла в марте 3,3 миллиона рублей. При этом предложение на рынке устойчиво, а продавцы все чаще предлагают специальные условия, отмечают эксперты.

По итогам марта пятерку наиболее подорожавших моделей, официально представленных на российском рынке, в Архангельской области составили: Haval H9 (1,3%; 4,9 млн рублей), Haval M6 (1,2%; 2,24 млн рублей), Haval H5 (4,03 млн рублей), Omoda S5 (2,2 млн рублей) и Haval H3 (3,02 млн рублей).

Некоторые модели, напротив, стали немного дешевле. Среди них Jetour X50 (2,26 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2,15 млн рублей), а также Chery Tiggo 7 Pro Max, чья средняя стоимость составила 3,12 миллиона рублей.

«С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.

В целом по стране по итогам марта этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Машина китайской марки в марте стоила в среднем 3,74 миллиона рублей, а отечественная – 1,59 миллиона рублей. За год средние цены на китайские марки выросли на 9%, а на российские – на 13%. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля (с учётом марок, не представленных официально на российском рынке). По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей.