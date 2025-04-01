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В марте новый автомобиль в Архангельской области стоил в среднем 3,3 млн рублей

Аналитики Авто.ру Оценка изучили объявления, размещенные на Авто.ру в Архангельской области. Средняя стоимость нового автомобиля за месяц практически не изменилась и достигла в марте 3,3 миллиона рублей. При этом предложение на рынке устойчиво, а продавцы все чаще предлагают специальные условия, отмечают эксперты.

По итогам марта пятерку наиболее подорожавших моделей, официально представленных на российском рынке, в Архангельской области составили: Haval H9 (1,3%; 4,9 млн рублей), Haval M6 (1,2%; 2,24 млн рублей), Haval H5 (4,03 млн рублей), Omoda S5 (2,2 млн рублей) и Haval H3 (3,02 млн рублей).  
Некоторые модели, напротив, стали немного дешевле. Среди них Jetour X50 (2,26 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2,15 млн рублей), а также Chery Tiggo 7 Pro Max, чья средняя стоимость составила 3,12 миллиона рублей. 

«С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», – рассказал о ситуации в сегменте новых автомобилей Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес. 

В целом по стране по итогам марта этого года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру осталась на уровне февральских значений. Машина китайской марки в марте стоила в среднем 3,74 миллиона рублей, а отечественная – 1,59 миллиона рублей. За год средние цены на китайские марки выросли на 9%, а на российские – на 13%. Больше, чем на миллион рублей за год увеличилась средняя стоимость нового автомобиля (с учётом марок, не представленных официально на российском рынке). По итогам марта она составила 9,12 миллиона рублей. 

06 апрель 08:30 | : Будни

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