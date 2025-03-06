Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Средняя цена нового автомобиля в Архангельской области выше 3 млн

Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились в феврале 2025 года в Архангельской области. Средняя стоимость нового автомобиля осталась на уровне прошлого месяца и составила 3,25 миллиона рублей.

В феврале в целом по стране активность в сегменте новых автомобилей продолжила замедление. Количество активных объявлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатель средней стоимости автомобиля китайских марок достиг 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Средняя цена отечественного автомобиля поднялась на 1% – до 1,6 миллиона рублей. Существенно, на 8,4% увеличилась средняя стоимость автомобиля не представленных официально марок, превысив 9,4 миллиона рублей.

В Архангельской области список самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил кроссовер Haval F7 (3,5%; 3,36 млн рублей). За ним идут Jaecoo J8 (2,1%; 5,02 млн рублей) и Haval Jolion (1,3%; 2,62 млн рублей). Замыкают первую пятерку Omoda C5 (1%; 2,95 млн рублей) и Haval Dargo (0,8%; 3,51 млн рублей).

Рейтинг самых подешевевших моделей, официально продающихся на отечественном рынке, в Архангельской области открывает кроссовер Jaecoo J7 (-3,5%; 3,42 млн рублей). Затем идут Omoda S5 (-2,1%; 2,19 млн рублей) и Haval M6 (-1,9%; 2,22 млн рублей). Далее в топ-5 расположились внедорожник Geely Coolray (-1,8%; 3,05 млн рублей) и Omoda C5 (-1%; 3 млн рублей).

06 март 10:14 | : Экономика

Главные новости


Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»
Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (93)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20