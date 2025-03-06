Средняя цена нового автомобиля в Архангельской области выше 3 млн

Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились в феврале 2025 года в Архангельской области. Средняя стоимость нового автомобиля осталась на уровне прошлого месяца и составила 3,25 миллиона рублей.

В феврале в целом по стране активность в сегменте новых автомобилей продолжила замедление. Количество активных объявлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатель средней стоимости автомобиля китайских марок достиг 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Средняя цена отечественного автомобиля поднялась на 1% – до 1,6 миллиона рублей. Существенно, на 8,4% увеличилась средняя стоимость автомобиля не представленных официально марок, превысив 9,4 миллиона рублей.

В Архангельской области список самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил кроссовер Haval F7 (3,5%; 3,36 млн рублей). За ним идут Jaecoo J8 (2,1%; 5,02 млн рублей) и Haval Jolion (1,3%; 2,62 млн рублей). Замыкают первую пятерку Omoda C5 (1%; 2,95 млн рублей) и Haval Dargo (0,8%; 3,51 млн рублей).

Рейтинг самых подешевевших моделей, официально продающихся на отечественном рынке, в Архангельской области открывает кроссовер Jaecoo J7 (-3,5%; 3,42 млн рублей). Затем идут Omoda S5 (-2,1%; 2,19 млн рублей) и Haval M6 (-1,9%; 2,22 млн рублей). Далее в топ-5 расположились внедорожник Geely Coolray (-1,8%; 3,05 млн рублей) и Omoda C5 (-1%; 3 млн рублей).