В Архангельской области стоимость нового авто перевалила за 3 млн

По итогам февраля средняя стоимость нового автомобиля в Архангельской области осталась на уровне январских значений. Эксперты Авто.ру Бизнес проанализировали рынок и назвали некоторые модели популярных марок Jaecoo и Geely, которые стали немного доступнее.

По данным Авто.ру Бизнес, в феврале средняя цена нового автомобиля в Архангельской области не изменилась по сравнению с январем и составила 3,43 миллиона рублей. При этом, некоторые модели стали немного доступнее. Топ подешевевших возглавляет Jaecoo J8, чья средняя стоимость снизилась на 1,2%, до 4,97 миллиона рублей. Следом идет Geely Atlas (-0,3%; до 3,95 млн рублей).

В целом по стране по итогам финального месяца зимы средняя стоимость нового автомобиля российского производителя опустилась ниже двух миллионов до 1,99 млн рублей. В тоже время средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 млн рублей. По сравнению с началом года объём предложения российских марок увеличился на 7%, а китайских на 1%.