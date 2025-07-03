В Архангельской области стали дешеветь новые автомобили

Средние цены на новые автомобили в Архангельской области за месяц снизились до 3,17 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления о продаже, размещенные на платформе в июне.

В июне средняя цена нового автомобиля в Архангельской области составила 3,17 миллиона рублей, что на 2,6% ниже, чем в прошлом месяце. Самой подешевевшей моделью стала китайская Chery Tiggo 7 Pro Max: в июне она стоила в среднем 2,88 миллиона рублей, что на 2,1% ниже, чем в мае. В топ-3 также вошли Haval M6 (2,22 млн рублей) и Geely Atlas (3,92 млн рублей) – они стали доступнее на 1%.

Заметнее всего за месяц в регионе в цене прибавила китайская модель Haval H3: она продавалась в среднем за 3,13 миллиона рублей, что на 3,6% дороже, чем в прошлом месяце. Следом идут Haval Dargo (+1,8%; 3,56 млн рублей) и Jaecoo J7 (+1,4%; 3,54 млн рублей).

В целом по стране в июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 миллиона рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 миллиона рублей. Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 миллиона рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.