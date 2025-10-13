Стоимость нового автомобиля в Поморье превысила 3 миллиона

Средняя стоимость новых автомобилей в Архангельской области осталась на уровне октября и составила 3,23 миллиона рублей. Однако стоимость некоторых популярных моделей Omoda и Jaecoo выросла.

В ноябре средняя цена нового автомобиля в Архангельской области не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 3,23 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка.

Однако цены на некоторые автомобили незначительно выросли. В топ подорожавших моделей вошли Omoda C5 (+6%; 2,81 млн рублей), Jaecoo J8 (+2,6%; 4,87 млн рублей) и Omoda C7 (+1,4%; 3,39 млн рублей).

В целом по стране средняя цена нового автомобиля продолжает расти. Стремительное движение вверх показателя средней стоимости в ноябре вызвано как пересмотром розничных цен в сторону повышения, так и изменением самой структуры предложения. Количество объявлений с моделями китайских марок за месяц сократилось на 10%, а год к году на 60%.

В то же время сегмент предложения от отечественных марок подрос на 13%. В первую очередь за счёт Tenet, которая каждый месяц почти удваивает количество объявлений. Заметен рост и со стороны Lada Iskra, в ноябре предложение увеличилось в полтора раза по сравнению с октябрем. В целом по стране средняя цена отечественной машины поднялась сразу на 8% относительно октября и достигла 1,85 миллиона рублей. Средняя стоимость китайского автомобиля превысила 3,68 миллиона рублей, что на 3% выше прошлого месяца.