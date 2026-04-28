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Заключенные архангельской "семерки" помогут городу с ремонтом тротуаров

Исправительная колония № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) заключила государственные контракты с администрацией Маймаксанского округа в рамках программы «Комфортное Поморье». 

Согласно подписанного документа ИК-7 выполнит ремонт тротуаров на островной территории. Основной этап работ будет проведен на участке деревообработки в колонии. Здесь осужденные сделают распиловку пиломатериалов, обработку антисептиком  дощатого покрытия и изготовят деревянные покрытия. 

На прошедшей встрече начальник ИК-7 Василий Пасишнечук и исполняющая обязанности главы администрации Маймаксанского округа Ольга Пантюхина обсудили все организационные вопросы. Завершить ремонтные работы планируют до 1 сентября 2026 года.

- Заключение таких контрактов - это не только возможность для округа получить обновление инфраструктуры, но и важный этап трудовой адаптации осужденных, - заметил начальник ИК-7 УФСИН России по Архангельской области Василий Пасишнечук. 

 

06 июль 10:42 | : Экономика

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