Заключенные архангельской "семерки" помогут городу с ремонтом тротуаров

Исправительная колония № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) заключила государственные контракты с администрацией Маймаксанского округа в рамках программы «Комфортное Поморье».

Согласно подписанного документа ИК-7 выполнит ремонт тротуаров на островной территории. Основной этап работ будет проведен на участке деревообработки в колонии. Здесь осужденные сделают распиловку пиломатериалов, обработку антисептиком дощатого покрытия и изготовят деревянные покрытия.

На прошедшей встрече начальник ИК-7 Василий Пасишнечук и исполняющая обязанности главы администрации Маймаксанского округа Ольга Пантюхина обсудили все организационные вопросы. Завершить ремонтные работы планируют до 1 сентября 2026 года.

- Заключение таких контрактов - это не только возможность для округа получить обновление инфраструктуры, но и важный этап трудовой адаптации осужденных, - заметил начальник ИК-7 УФСИН России по Архангельской области Василий Пасишнечук.