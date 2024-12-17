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Осужденные колонии под Архангельском занялись мусорными делами

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) выполняют муниципальные заказы.

Работа Центра трудовой адаптации осужденных учреждения направлена на реализацию всех заказов в надлежащем качестве в установленные сроки. Одной из важных задач, стоящих перед сотрудниками ЦТАО, привлечение большого числа заказов для трудозанятости отбывающих наказание.

За минувший год ИК-7 в ходе взаимодействия с администрацией Исакогорского и Цигломенского территориального округа города Архангельска были заключены  муниципальные контракты на общую сумму свыше четырех с половиной миллионов рублей. Из них впервые было заключено два договора с Управляющими компаниями на изготовление современных контейнерных площадок, расположенных на территории округа. Они были смонтированы с крышей для защиты от атмосферных осадков, а также обшиты металлическим штакетником. Выполнение данных заказов позволило дополнительно трудоустроить осужденных.

 

13 январь 11:02 | : Будни

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