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Осужденные в Архангельске привели в порядок "Зеленый огонек"

Отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) занимаются благоустройством городских улиц. 

В рамках заключенного муниципального контракта с администрацией Октябрьского округа

осужденные к принудительным работам быстро и качественно отремонтировали мостовые вдоль ограждения детского сада «Зеленый огонек», расположенного на проспекте Советских Космонавтов. Также они обновили мостовые, которые были разрушены вдоль одного из домов по улице Самойло. 

Также благоустройством города занимаются осужденные исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск). В Центре трудовой адаптации учреждения они изготовили металлические урны для Маймаксанского территориального округа г. Архангельска.

Работа выполнялась в рамках муниципального контракта, заключенного с администрацией района. Всего было сделано 14 металлических урн, которые установят для благоустройства территорий общего пользования. Продукция на производственной зоне колонии была выполнена и сдана раньше сроков. Ее качество лично оценил глава администрации Маймаксанского территориального округа Андрей Хиле.  

Отметим, что подобные заказы позволяют трудоустраивать осужденных, что способствует увеличению размера выплат потерпевшим по исковым обязательствам и успешной ресоциализации после освобождения. 

16 декабрь 12:18 | : Будни

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