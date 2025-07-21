Заключенные колонии изготовили хоккейный корт для Маймаксы

Руководство исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) выстраивает взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество с администрацией территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск».

В рамках заключенного контракта между ИК-7 и муниципальным округом, направленного на развитие спортивной инфраструктуры города, был выполнен заказ силами осужденных по изготовлению хоккейного корта. Производство осуществлялось на двух участках колонии – металлообрабатывающем и деревообрабатывающем.

Данные работы были выполнены досрочно, что свидетельствует о высоком уровне производственного потенциала учреждения и его возможности вносить вклад в развитие и благоустройство городского пространства. Корт уже установили в Маймаксанском округе столицы Поморья.

Также ИК-7 заключила два муниципальных контракта на ремонт тротуаров в столице Поморья. Это стало возможным в рамках сотрудничества учреждения с администрацией Октябрьского территориального округа «Город Архангельск». Благодаря этому будут благоустроены ряд городских улиц. Кроме того, заместитель начальника ИК-7 Вероника Стругова с главой Октябрьского округа Алексеем Калининым обсудили перспективу заключения еще одного контракта по созданию временной площадки для хранения отходов на одной из островных территорий. Это позволит эффективно решать экологические проблемы и улучшит санитарную обстановку.

Участие в реализации муниципальных проектов обеспечивает трудовую занятость лиц, находящихся в местах лишения свободы, а это является важным элементом программы ресоциализации. Не теряя трудовых навыков, осужденные быстрее решают вопросы трудоустройства после освобождения.