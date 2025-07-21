Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные колонии изготовили хоккейный корт для Маймаксы

Руководство исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) выстраивает взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество с администрацией территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск».  

 В рамках заключенного контракта между ИК-7 и муниципальным округом, направленного на развитие спортивной инфраструктуры города, был выполнен заказ силами осужденных по изготовлению хоккейного корта. Производство осуществлялось на двух участках колонии – металлообрабатывающем и деревообрабатывающем. 

Данные работы были выполнены досрочно, что свидетельствует о высоком уровне производственного потенциала учреждения и его возможности вносить вклад в развитие и благоустройство городского пространства.  Корт уже установили в Маймаксанском округе столицы Поморья. 

Также ИК-7 заключила два муниципальных контракта на ремонт тротуаров в столице Поморья. Это стало возможным в рамках сотрудничества учреждения с администрацией Октябрьского территориального округа «Город Архангельск». Благодаря этому будут благоустроены ряд городских улиц. Кроме того, заместитель начальника ИК-7 Вероника Стругова с главой Октябрьского округа Алексеем Калининым обсудили перспективу заключения еще одного контракта по созданию временной площадки для хранения отходов на одной из островных территорий. Это позволит эффективно решать экологические проблемы и улучшит санитарную обстановку.

Участие в реализации муниципальных проектов обеспечивает трудовую занятость лиц, находящихся в местах лишения свободы, а это является важным элементом программы ресоциализации. Не теряя трудовых навыков, осужденные быстрее решают вопросы трудоустройства после освобождения.

27 август 10:10 | : Будни

Главные новости


"Озера сопротивляются". В Архангельске обсудили проблему сохранения малых водоемов
Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (334)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20