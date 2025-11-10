Вверх
Вельский ФОК капитально отремонтируют осужденные ИК-14: социальный эффект масштабного контракта

В Вельском районе стартовали работы по капитальному ремонту городского физкультурно-оздоровительного комплекса. Выполнение подряда стоимостью более 36 миллионов рублей взял на себя участок колонии-поселения при исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области. Для учреждения этот договор стал самым крупным за последние годы, но главное — он несет двойную социальную нагрузку: жители округа получат обновленный спортивный объект, а осужденные — возможность трудовой ресоциализации.

Как сообщили в региональном УФСИН, контракт заключен с муниципалитетом в рамках давнего и успешного сотрудничества. Работы предполагают полное обновление здания: предстоит демонтаж старых стен и кровли с последующей установкой современных сэндвич-панелей, замена напольного покрытия на строганый брус, ремонт системы отопления и отмостков, монтаж водостоков.

Особенность проекта в том, что он обеспечит занятостью не только бригады на самом объекте, но и производственные мощности колонии. На деревообрабатывающем участке промышленной зоны ИК-14 уже начали выпуск материалов: здесь изготовят 35 кубических метров пиломатериала и 65 кубов строганого бруска камерной сушки. Таким образом, осужденные получают профессиональные навыки и возможность трудиться, что является важнейшим этапом их адаптации к законопослушной жизни.

Для Вельского округа сотрудничество с исправительным учреждением давно стало инструментом решения социальных задач. Ранее силами осужденных ИК-14 был проведен капитальный ремонт двух школ, двух спортивных залов, а также системы отопления в Вельской центральной районной больнице. Положительный опыт позволяет сторонам планировать дальнейшую совместную работу.

Обновленный ФОК после завершения работ станет доступным местом для занятий спортом и укрепления здоровья всех жителей Вельска, что особенно важно в контексте развития массовой физической культуры в регионе.

05 март 12:06 | : Будни

