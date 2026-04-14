В Поморье выпускники колледжей подвинули вузовцев

Практика показывает, что и работодатели тоже смягчают требования к наличию образования на различных позициях. Так, сильнее всего выросла доля вакансий, где допускается СПО без вузовского диплома в вакансиях для директоров магазинов до 75,7%, (+62,7%). Такая же яркая динамика зафиксирована в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (до 50,1%, рост +28,2%), а также в вакансиях для начальников складов (до 39% +11,6% за два года).