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Что ждет выпускников Архангельской области?

Осень – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали почти 400 000 резюме выпускников и студентов 2022 года, живущих в СЗФО, и выяснили, кем они хотят работать прямо сейчас.

 За три летних месяца выпускники и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, живущие на Северо-Западе, разместили почти 400 000 резюме, из них в Архангельской области более 4 600 резюме или 2% на Северо-Западе страны.

В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые жители Архангельской области, вошли: продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, курьер, официант, программист, кредитный специалист, секретарь, учитель, дизайнер, офис-менеджер, упаковщик, водитель, разнорабочий, менеджер по работе с партнерами, бухгалтер, системный администратор, специалист технической поддержки, SMM-менеджер, а также инженер-конструктор.

«Почти половина молодых соискателей Архангельской области (40%) при выходе на рынок труда не имеют никакого опыта работы по своей профессии, ещё пятая часть (22%) смогли получить практический опыт и имеют стаж от 1 года. Каждый четвёртый (25%) среди местных выпускников интересуются не постоянной работой, а частичной занятостью. По данным опроса hh.ru, 58% выпускников из СЗФО ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 65% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (46% опрошенных), смутных перспектив в карьере (31%) и плохих условий труда (24%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе. В среднем выпускники Архангельской области хотят получать зарплату не ниже 35 900», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 42 000₽. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, водителям без опыта работы в Архангельской области заплатят до 80 000₽, дизайнерам и художникам без опыта до 66 500₽, программистам и разработчикам без опыта до 60 000₽.

Медианные предлагаемые зарплаты по ряду популярных профессий у студентов в вакансиях без опыта работы, в руб., Архангельская область, лето 2022:

Водитель

80 000 ₽

Дизайнер, художник

66 500 ₽

Программист, разработчик

60 000 ₽

SMM-менеджер, контент-менеджер

50 000 ₽

Менеджер по работе с партнерами

47 500 ₽

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

46 500 ₽

Курьер

43 200 ₽

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

41 600 ₽

Учитель, преподаватель, педагог

38 500 ₽

Бухгалтер

37 000 ₽

Продавец-консультант, продавец-кассир

35 000 ₽

Упаковщик, комплектовщик

33 000 ₽

Разнорабочий

32 000 ₽

Администратор

30 000 ₽

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

30 000 ₽

Офис-менеджер

30 000 ₽

Специалист технической поддержки

30 000 ₽

Официант, бармен, бариста

28 750 ₽

Кредитный специалист

27 000 ₽

 

31 август 08:09 | : Экономика

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