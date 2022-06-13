Что ждет выпускников Архангельской области?

Осень – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали почти 400 000 резюме выпускников и студентов 2022 года, живущих в СЗФО, и выяснили, кем они хотят работать прямо сейчас.
За три летних месяца выпускники и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, живущие на Северо-Западе, разместили почти 400 000 резюме, из них в Архангельской области более 4 600 резюме или 2% на Северо-Западе страны.
В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые жители Архангельской области, вошли: продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, курьер, официант, программист, кредитный специалист, секретарь, учитель, дизайнер, офис-менеджер, упаковщик, водитель, разнорабочий, менеджер по работе с партнерами, бухгалтер, системный администратор, специалист технической поддержки, SMM-менеджер, а также инженер-конструктор.
«Почти половина молодых соискателей Архангельской области (40%) при выходе на рынок труда не имеют никакого опыта работы по своей профессии, ещё пятая часть (22%) смогли получить практический опыт и имеют стаж от 1 года. Каждый четвёртый (25%) среди местных выпускников интересуются не постоянной работой, а частичной занятостью. По данным опроса hh.ru, 58% выпускников из СЗФО ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 65% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (46% опрошенных), смутных перспектив в карьере (31%) и плохих условий труда (24%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе. В среднем выпускники Архангельской области хотят получать зарплату не ниже 35 900₽», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 42 000₽. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, водителям без опыта работы в Архангельской области заплатят до 80 000₽, дизайнерам и художникам без опыта до 66 500₽, программистам и разработчикам без опыта до 60 000₽.
Медианные предлагаемые зарплаты по ряду популярных профессий у студентов в вакансиях без опыта работы, в руб., Архангельская область, лето 2022:
|
Водитель
|
80 000 ₽
|
Дизайнер, художник
|
66 500 ₽
|
Программист, разработчик
|
60 000 ₽
|
SMM-менеджер, контент-менеджер
|
50 000 ₽
|
Менеджер по работе с партнерами
|
47 500 ₽
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
46 500 ₽
|
Курьер
|
43 200 ₽
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
41 600 ₽
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
38 500 ₽
|
Бухгалтер
|
37 000 ₽
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
35 000 ₽
|
Упаковщик, комплектовщик
|
33 000 ₽
|
Разнорабочий
|
32 000 ₽
|
Администратор
|
30 000 ₽
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
30 000 ₽
|
Офис-менеджер
|
30 000 ₽
|
Специалист технической поддержки
|
30 000 ₽
|
Официант, бармен, бариста
|
28 750 ₽
|
Кредитный специалист
|
27 000 ₽