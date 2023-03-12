Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы активизировались в поисках работы

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, что активность соискателей Архангельской области начала постепенно увеличиваться к лету.  

За последний месяц жители Архангельской области, находящиеся в поиске работы, разместили более 16 400 резюме. Это на 8% больше, чем в феврале, а также на 19% больше, чем в январе этого года. Более того, по сравнению с прошлогодними показателями местные жители также активней ищут работу: +11% новых резюме по сравнению с весной 2022 года. Таким образом, местные соискатели уже начали подготовку к лету: люди ищут сезонную работу, а также находятся в поиске нового трудоустройства. 

Анализ активности соискателей из различных профессиональных групп показал, что наибольшую заинтересованность в поиске работы в Архангельской области стали проявлять консультанты, они открыли или обновили в марте на 54% больше резюме, нежели месяцем ранее. Также заметен рост активности соискателей из сферы медицины (+17%), специалистов сферы красоты и спорта (+15%), работников сферы страхования (+14%), студентов и выпускников вузов (+13%). Кроме того, большую конкуренцию на рынке труда составляют соискатели из сферы производства: за месяц они увеличили число новых резюме на 11%. 

При этом соискатели продолжают терять интерес к работе в сфере науки и образования: за месяц число открытых резюме в этом направлении сократилось на 25%, а год к году (март 2023 в сравнении с мартом 2022), падение соискательского интереса составило и вовсе -34%. 

В последнее время чаще всего соискатели-архангелогородцы рассматривали работу в сфере продаж – на долю этой профессиональной области приходится 14% от всех активных резюме в регионе. На втором месте – работа в сфере административно-хозяйственной области – 9% открытых резюме, на третьем месте по интересу соискателей и доле резюме от местных жителей – сфера транспорта и логистики (6% доля резюме). 

Востребованной сферой остается в регионе ИТ-сфера: за месяц местные жители разместили в данном секторе 4%. Также активность в поиске работы проявляют представители рабочих и производственных профессий, а также бухгалтеры и строители. 

18 апрель 08:05 | : Экономика

Главные новости


Космос зовет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вейся, вейся, разговейся!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (203)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20