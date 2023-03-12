Архангелогородцы активизировались в поисках работы

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, что активность соискателей Архангельской области начала постепенно увеличиваться к лету.

За последний месяц жители Архангельской области, находящиеся в поиске работы, разместили более 16 400 резюме. Это на 8% больше, чем в феврале, а также на 19% больше, чем в январе этого года. Более того, по сравнению с прошлогодними показателями местные жители также активней ищут работу: +11% новых резюме по сравнению с весной 2022 года. Таким образом, местные соискатели уже начали подготовку к лету: люди ищут сезонную работу, а также находятся в поиске нового трудоустройства.

Анализ активности соискателей из различных профессиональных групп показал, что наибольшую заинтересованность в поиске работы в Архангельской области стали проявлять консультанты, они открыли или обновили в марте на 54% больше резюме, нежели месяцем ранее. Также заметен рост активности соискателей из сферы медицины (+17%), специалистов сферы красоты и спорта (+15%), работников сферы страхования (+14%), студентов и выпускников вузов (+13%). Кроме того, большую конкуренцию на рынке труда составляют соискатели из сферы производства: за месяц они увеличили число новых резюме на 11%.

При этом соискатели продолжают терять интерес к работе в сфере науки и образования: за месяц число открытых резюме в этом направлении сократилось на 25%, а год к году (март 2023 в сравнении с мартом 2022), падение соискательского интереса составило и вовсе -34%.

В последнее время чаще всего соискатели-архангелогородцы рассматривали работу в сфере продаж – на долю этой профессиональной области приходится 14% от всех активных резюме в регионе. На втором месте – работа в сфере административно-хозяйственной области – 9% открытых резюме, на третьем месте по интересу соискателей и доле резюме от местных жителей – сфера транспорта и логистики (6% доля резюме).

Востребованной сферой остается в регионе ИТ-сфера: за месяц местные жители разместили в данном секторе 4%. Также активность в поиске работы проявляют представители рабочих и производственных профессий, а также бухгалтеры и строители.