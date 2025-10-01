Молодежь Поморья тянется к профессии... менеджер по продажам

— Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили более 25 тыс. резюме молодых специалистов без опыта, размещённых на hh.ru в Архангельской области, и составили топ-5 наиболее востребованных профессий среди молодёжи. Также они проанализировали требования работодателей по ключевым навыкам этих специализаций и выяснили, с какими компетенциями начинающие кандидаты имеют больше шансов на трудоустройство.

В рейтинг наиболее популярных профессий у молодёжи региона в 2025 году вошли:

менеджер по продажам, по работе с клиентами — на эту позицию претендуют почти 2 тыс. молодых жителей региона, доля от всего объема резюме молодежи в Архангельской области — 8%;

администратор, а также продавец-консультант, продавец-кассир — эти специализации рассматривают примерно по 1,5 тыс. соискателей, доля — по 6%;

официант, бармен, бариста — профессии сферы общественного питания интересуют 908 соискателей без опыта, доля — 4%;

упаковщик, комплектовщик — востребованы среди примерно 780 молодых претендентов, доля — 3%.

Молодежи Архангельской области, которая хочет претендовать на высококонкурентные профессии, необходимо развивать навыки, соответствующие требованиям работодателей. По результатам анализа базы вакансий hh.ru, наиболее важными и ценными компетенциями оказались:

для менеджеров по продажам: навыки активных и прямых продаж, поиска и привлечения клиентов, ведения и заключения договоров. Также важны грамотная речь, умение консультировать клиентов, проводить телефонные и личные переговоры, а также развитые коммуникативные способности и деловое общение;

для администраторов: грамотная речь и деловое общение, умение работать в команде и вести телефонные переговоры, клиентоориентированность, ответственность, организаторские способности, навыки активных продаж и работы с клиентами, а также уверенное владение ПК;

для продавцов-консультантов: навыки активных и розничных продаж, обслуживание покупателей и консультирование клиентов, грамотная речь, умение работать в команде, выполнять кассовые операции и работать с кассой, а также выкладка товаров и поддержание порядка на торговой точке;

для официантов, барменов, бариста: навыки работы в команде и коллективе, обслуживание покупателей, знание основ общественного питания, грамотная речь и деловое общение. Также ценятся ответственность, умение обучаться и развиваться, а также базовые навыки работы с ПК;

для упаковщиков и комплектовщиков: ответственность, внимательность и аккуратность, умение работать в команде и выполнять монотонный труд, навыки мелкой моторики, знание складского учета и логистики, а также готовность к обучению и работе вахтовым методом или на производстве.

«Знание и предъявление своих ключевых навыков в резюме помогает построить осознанную карьеру и позволяет сосредоточиться на реальных умениях, учитывать потребности рынка труда и возможности роста. Даже при отсутствии большого опыта фокус на определенных навыках помогает успешнее продвигаться по карьерной лестнице, иметь возможность стремиться к более высоким заработкам, а также открывать для себя новые профессиональные пути — например, видеть, в какие профессии можно перейти, используя уже имеющиеся умения. Подтверждать актуальные на рынке навыки нужно еще и потому что по данным hh.ru 99% компаний на данный момент ведут отбор кандидатов на свои вакансии именно с учетом соответствия навыкам», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.