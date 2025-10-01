Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодежь Поморья тянется к профессии... менеджер по продажам

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили более 25 тыс. резюме молодых специалистов без опыта, размещённых на hh.ru в Архангельской области, и составили топ-5 наиболее востребованных профессий среди молодёжи. Также они проанализировали требования работодателей по ключевым навыкам этих специализаций и выяснили, с какими компетенциями начинающие кандидаты имеют больше шансов на трудоустройство.

 В рейтинг наиболее популярных профессий у молодёжи региона в 2025 году вошли:

 менеджер по продажам, по работе с клиентами — на эту позицию претендуют почти 2 тыс. молодых жителей региона, доля от всего объема резюме молодежи в Архангельской области — 8%;

  • администратор, а также продавец-консультант, продавец-кассир — эти специализации рассматривают примерно по 1,5 тыс. соискателей, доля — по 6%;
  • официант, бармен, бариста — профессии сферы общественного питания интересуют 908 соискателей без опыта, доля — 4%;
  • упаковщик, комплектовщик — востребованы среди примерно 780 молодых претендентов, доля — 3%.

 Молодежи Архангельской области, которая хочет претендовать на высококонкурентные профессии, необходимо развивать навыки, соответствующие требованиям работодателей. По результатам анализа базы вакансий hh.ru, наиболее важными и ценными компетенциями оказались: 

 для менеджеров по продажам: навыки активных и прямых продаж, поиска и привлечения клиентов, ведения и заключения договоров. Также важны грамотная речь, умение консультировать клиентов, проводить телефонные и личные переговоры, а также развитые коммуникативные способности и деловое общение;

  • для администраторов: грамотная речь и деловое общение, умение работать в команде и вести телефонные переговоры, клиентоориентированность, ответственность, организаторские способности, навыки активных продаж и работы с клиентами, а также уверенное владение ПК;
  • для продавцов-консультантов: навыки активных и розничных продаж, обслуживание покупателей и консультирование клиентов, грамотная речь, умение работать в команде, выполнять кассовые операции и работать с кассой, а также выкладка товаров и поддержание порядка на торговой точке;
  • для официантов, барменов, бариста: навыки работы в команде и коллективе, обслуживание покупателей, знание основ общественного питания, грамотная речь и деловое общение. Также ценятся ответственность, умение обучаться и развиваться, а также базовые навыки работы с ПК;
  • для упаковщиков и комплектовщиков: ответственность, внимательность и аккуратность, умение работать в команде и выполнять монотонный труд, навыки мелкой моторики, знание складского учета и логистики, а также готовность к обучению и работе вахтовым методом или на производстве. 

 «Знание и предъявление своих ключевых навыков в резюме помогает построить осознанную карьеру и позволяет сосредоточиться на реальных умениях, учитывать потребности рынка труда и возможности роста. Даже при отсутствии большого опыта фокус на определенных навыках помогает успешнее продвигаться по карьерной лестнице, иметь возможность стремиться к более высоким заработкам, а также открывать для себя новые профессиональные пути — например, видеть, в какие профессии можно перейти, используя уже имеющиеся умения. Подтверждать актуальные на рынке навыки нужно еще и потому что по данным hh.ru 99% компаний на данный момент ведут отбор кандидатов на свои вакансии именно с учетом соответствия навыкам», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

28 октябрь 12:30 | : Экономика

Главные новости


Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья
Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (364)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20