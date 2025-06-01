Архангельская область испытывает кадровый бум в сфере медицинских услуг

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики и выяснили, кто в Архангельской области пользуется наибольшим спросом и как поменялась зарплата у медицинских специалистов.
Спрос
С января по начало июня в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 2% и превысило 220 тысяч предложений о работе.
В Архангельской области тоже растёт спрос на кадры в медицине: более 1,6 тыс. новых вакансий с начала года.
Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. В СЗФО и в том числе Архангельской области, судя по данным вакансий на hh.ru, с начала 2025 года не хватало более 15,2 тыс. врачей разных специализаций, а это 46% вакансий от всего объёма в местной медицинской сфере. На втором месте по доле спроса – младший медперсонал (25% или более 8 тыс. вакансий), на третьем по доле предложений о работе – фармацевты-провизоры (7% вакансий).
При этом ярче всего с начала года в регионе проявилась нехватка лаборантов (+94% новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+49%), а также специалистов по сертификации (+47% новых вакансий).
Зарплаты
Медианная предлагаемая зарплата, которую указывают в вакансиях сферы «Медицина и фармацевтика», достигла в целом по РФ 78 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году.
А вот в Архангельской области медианная зарплата в медицинской сфере выросла за год на 3% до 70,7 тыс. рублей. Между тем опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показывает, что своим текущим заработком довольны лишь 29% или треть опрошенных представителей медицинской сферы. Еще 48% оценили свой доход как «средний, но могло бы быть лучше», а вот 13% работников медицины категорически не довольны своим доходом.
В разрезе профессий наибольший доход в СЗФО и в том числе Архангельской области в медицине сейчас у главврачей – в вакансиях для них предлагают доход не менее 109,8 тыс. рублей, на втором месте – медпредставители (105,7 тыс. рублей), на третьем – врачи (98,1 тыс.). А вот наиболее активно за год росла зарплата для ветеринарных врачей (+30% до 79,6 тыс.) и ассистентов врачей (+22% до 73 тыс.).
На сколько выросли зарплаты врачей в СЗФО и в том числе Архангельской области за год?
Профессия
Медианная предлагаемая зарплата, руб.
Динамика за год
2025
2024
Ассистент врача
73000
60000
22%
Ветеринарный врач
79600
61400
30%
Врач
98100
80000
23%
Главный врач, заведующий отделением
109800
99800
10%
Заведующий аптекой
85700
80000
7%
Лаборант
61200
56600
8%
Медицинская сестра, медицинский брат
60500
50400
20%
Медицинский представитель
105700
89800
18%
Научный специалист, исследователь
70600
61600
15%
Специалист по сертификации
80000
72700
10%
Фармацевт-провизор
70000
65000
8%
Дефицитность профессий
В 2025 году профессии, связанные с медициной сферой, остаются в топе самых остродефицитных. Так, в топ-15 профессий, имеющий наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути, самых остродефицитных входят сразу несколько медицинских профессий в Архангельской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причем год к году ситуация практически не изменилась. Для сравнения: нормальный уровень конкуренции для рынка труда, когда соотношение между работодателями и соискателями находится в балансе – от 4 до 8 резюме на вакансию.