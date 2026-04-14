РВК-Архангельск выпустил в реку Онега очередную партию мальков

Эколог РВК-Архангельск Анастасия Некрасова вернулась из Плесецкого района, где в реку Онега была выпущена очередная партия молоди семги.

Почти 2 000 рыб для этих целей вырастили на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе. Вес каждой особи достигает 40 граммов. Вся молодь выращивалась с соблюдением строгого температурного режима и особого баланса климатических условий, необходимых для здоровья будущих лососей.

«После выезда с завода цистерна с мальками несколько раз останавливается. Сопровождающие груз специалисты рыбоводного завода измеряют концентрацию кислорода в воде. Это критически важно, потому что мы обязаны выпустить в реку жизнеспособную молодь. Кроме того, у каждой рыбки подрезают плавники — этот метод позволяет вести точную статистику популяции уже взрослых особей», — пояснила руководитель группы охраны окружающей среды РВК-Архангельск Анастасия Некрасова.

Место выпуска определило Североморское территориальное управление по рыболовству. Специалисты выбрали именно реку Онега в районе села Красное Плесецкого района, а не Северную Двину в Архангельске. Плесецкий район по своим климатическим условиям идеально подходит для процедуры «зарыбления» северных рек — запуска мальков ценных пород с целью их дальнейшего естественного разведения.

«Восполнение рыбных запасов — неотъемлемая составляющая стратегии водоканала по поддержанию экологического баланса, улучшению водной среды и восстановлению биоразнообразия. Мы обязаны проводить компенсационные мероприятия для возмещения ущерба водным биоресурсам при заборе воды и сбросе сточных вод в Северную Двину. Это целый комплекс мер по снижению и устранению последствий воздействия нашей деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания», — рассказала начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук.

«РВК-Архангельск ведет социально ответственный бизнес. Мы понимаем ценность сохранения экологического равновесия в биологической системе Архангельской области. Сегодня особенно важно сохранить природные богатства Русского Севера для будущих поколений. Поэтому наша компания регулярно выпускает мальков лосося в реках региона, заботясь о сохранении популяции ценных пород рыб в водоемах Поморья», — подчеркнул главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Всего за пять лет (2024–2028 гг.) в рамках Программы осуществления деятельности по забору воды РВК-Архангельск выпустит более 8 600 экземпляров молоди атлантического лосося.