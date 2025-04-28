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РВК-Архангельск выпустил в Онегу мальков лосося как дань экологии

Молодь атлантического лосося выпустили в реку Онега в районе села Красное Плесецкого района. Мальков вырастили на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе при соблюдении температурного режима и особого баланса климатических условий. От момента отбора икры до выпуска мальков в водоём прошло несколько лет.

«Каждый год РВК-Архангельск выпускает в реки тысячи мальков ценных пород рыб, компенсируя воздействие производственной деятельности на природу. Для водоснабжения города мы забираем воду из Северной Двины, а после очистки возвращаем ее обратно. По закону такое вмешательство в экосистему требует компенсации, и лучший способ — помочь природе восстановить рыбные запасы. В этом году мальков выпустили в реку Онега. Ученые выбрали это место не случайно: чистая вода и подходящий климат создают идеальные условия для роста молоди, повышая ее шансы на выживание», - рассказала заместитель начальника управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Наталья Шепурева.

Компания проводит такие мероприятия ежегодно, строго соблюдая рекомендации ученых. В этом сезоне в Онегу выпустили рыб особо ценных пород, которые помогут восстановить природный баланс. Всего за пять лет (2024-2028 гг.) РВК-Архангельск выпустит более 8600 мальков атлантического лосося по Программе осуществления деятельности по забору воды.

Программа зарыбления - часть комплексной экологической политики предприятия. Помимо этого, РВК-Архангельск инвестирует в современные очистные сооружения и новые технологии водоподготовки.

10 июнь 17:24 | : Экономика

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