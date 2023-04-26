"РВК-Архангельск" выпустил в реку Онега мальков лосося

Сотрудники «Росводоканал Архангельск» вместе с представителями северного филиала Главрыбвод выпустили молодь лосося в реку Онега в селе Красное Плесецкого района. Это место по своим климатическим особенностям идеально подходит для процесса «зарыбления» северных рек – процедуры запуска мальков ценных пород рыб с целью их дальнейшего разведения.

Молодая поросль лосося специально выращивается на Солзенском производственно-экспериментальном заводе при соблюдении температурного режима и особого баланса климатических условий. От момента отбора икры до выпуска мальков в водоём проходит несколько лет. Рыбок аккуратно загружают в автотранспорт и везут за сотни километров к месту выпуска в Плесецком районе. В этом году «РВК-Архангельск» запустил в Онегу более тысячи мальков атлантического лосося.

«Росводоканал Архангельск» ведёт социально ответственный бизнес. Мы понимаем всю ценность сохранения экологического равновесия в биологической системе Архангельской области. Ведь сегодня особенно важно сохранить природные богатства Русского Севера для будущих поколений. Поэтому наша компания регулярно проводит выпуск мальков лосося в реках нашего региона, заботясь о сохранении популяции рыб ценных пород в водоемах Поморья», – подчеркнул главный инженер «Росводоканал Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Выпуск молодой поросли рыбы – не единственное мероприятие экологической направленности, которые традиционно проводят волонтеры «Росводоканала».

«Росводоканал Архангельск» ежемесячно проводит экологические акции по охране окружающей среды. У нас есть собственный экопроект «Поморские берега». Мы убираем прибрежные территории Северной Двины, заботимся о чистоте береговых зон. Тем самым мы обращаем внимание местного населения на важность сохранения нашей экосистемы, бережного отношения к природе, рекам и водоемам Архангельской области», – рассказала председатель совета молодых специалистов «РВК-Архангельск» Екатерина Широкая.

Ближайшая экологическая акция в рамках всероссийского проекта «Марафон рек» стартует 3 июня в 11.00. Волонтеры «РВК-Архангельск» и все желающие проведут уборку территории острова Краснофлотский в поддержку нацпроекта «Экология». Подробнее о мероприятии: https://марафонрек.рф/events/13 .



