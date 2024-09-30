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РВК-Архангельск выпустил в Онегу более 10 тысяч мальков ценных пород рыб

Компания РВК-Архангельск в третий раз успешно провела зарыбление реки Онега. В водоем было выпущено почти 10,5 тысяч мальков североатлантического лосося. Это  один из важных шагов в компенсации ущерба, причиненного экосистеме в результате производственной деятельности водоканала.

Молодь лосося специально выращивается на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе при соблюдении температурного режима и особого баланса климатических условий. От момента отбора икры до выпуска мальков в водоём проходит около года.

Решение о выпуске молоди в свободное плавание именно в реку Онега, а не в Северную Двину в районе Архангельска,  принято Североморским территориальным управлением по рыболовству. Плесецкий район с его уникальными климатическими условиями идеально подходит для зарыбления северных рек – процедуры запуска мальков ценных пород рыб для их дальнейшего разведения.

«Зарыбление водоемов — это не только способ восстановления популяций рыб, но и важный элемент экосистемного подхода к управлению водными ресурсами. Реки бассейна Северной Двины являются домом для множества видов рыб, и их количество и состояние напрямую влияет на биоразнообразие региона. Мы понимаем свою ответственность за сохранение водных ресурсов и стремимся минимизировать воздействие нашей деятельности на окружающую среду», — отметила начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук.

Североатлантический лосось играет ключевую роль в экосистеме. Этот вид рыбы отличается высокой устойчивостью к изменениям среды обитания и способен адаптироваться к различным условиям. Выпущенные мальки будут развиваться в пресной воде, а затем мигрировать в океан, где они проведут значительную часть своей жизни. Возвращаясь к местам нереста, лосось способствует поддержанию популяции своего вида и обогащает экосистему.

Мероприятия по зарыблению являются важной частью стратегии РВК-Архангельск по восстановлению экологического баланса в регионе. 

«РВК-Архангельск ведёт социально ответственный бизнес. Мы понимаем всю ценность сохранения экологического равновесия в биологической системе Архангельской области. Сегодня особенно важно сохранить природные богатства Русского Севера для будущих поколений. Поэтому наша компания регулярно проводит выпуск мальков лосося в реках нашего региона, заботясь о сохранении популяции рыб ценных пород в водоемах Поморья», – подчеркнул главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

21 октябрь 17:37 | : Экономика

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