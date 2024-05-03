В реках Поморья заплескался молодой лосось

«Газпромнефть-Развитие» и «Газпром нефть шельф» выпустили молодь атлантического лосося в реку Онега Архангельской области. До конца года предприятия «Газпром нефти» направят в реки и озера России сотни тысяч мальков таких редких и ценных видов рыб, как стерлядь, осетр, нельма и хариус.

В большое плаванье отправились мальки массой более 12 граммов – такой вес считается оптимальным для выживания молоди в естественной среде. Рыбу вырастили на Солзенском производственно-экспериментальном заводе в Архангельской области, который уже более 37 лет занимается воспроизводством лососевых. До места выпуска мальков бережно перевезли в специально оборудованных автомобилях с контролем уровня кислорода и температуры воды. Зарыбление проходило под контролем комиссии, в которую вошли представители Федерального агентства по рыболовству, экологи «Газпромнефть-Развития» и «Газпром нефть шельфа».

После адаптации в реке рыба уйдет в места основного обитания – акваторию Баренцева моря. Атлантический лосось или семга может достигать в естественной среде длины 1,5 м и массы 43 кг. Развитие малька до взрослой особи длится до полугода.

Восполнение популяции ценных, редких и исчезающих видов рыбы – часть проекта «Водная среда», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие», партнером - «Главрыбвод». В 2023 году в рамках проекта по восстановлению биоразнообразия предприятия «Газпром нефти» выпустили в реки и озера по всей России свыше 5,5 млн мальков.

Ольга Козадаева, начальник управления по экологической безопасности «Газпромнефть-Развития»:

«Выпуск мальков атлантического лосося в Архангельской области открывает масштабную кампанию по зарыблению в 2024 году. В этом году в связи с расширением географии проектов «Газпром нефти» мы выходим в новые для себя регионы и впервые проведем зарыбление рек Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Мы продолжаем эту многолетнюю и важную работу, которая вносит ценный вклад в сохранение популяции рыб ценных и краснокнижных пород в России».

Виктория Кондратович, начальник управления по охране окружающей среды «Газпром нефть шельфа»:

«Газпром нефть шельф» реализует в регионах деятельности ряд мероприятий, направленных на сохранение популяций редких животных, формирование экологической культуры и эковолонтерства. Один из примеров – воспроизводство водных биологических ресурсов искусственным путем в партнёрстве с «Газпромнефть-Развитием» и «Главрыбводом». Мы убеждены, что внедренный подход поможет увеличить популяцию ценных видов рыб в естественной среде обитания.



