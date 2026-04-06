Лососинки не желаете? Кумза вам в помошь

Сотрудники Кенозерского национального парка, Главрыбвода и ВНИРО выпустили в реку Вёжму 10 тысяч мальков кумжи — рыбы из семейства лососёвых. Выпуск проводят второй год подряд для поддержания численности популяции. В этот раз выпустили меченую молодь, чтобы через несколько лет проследить, вернётся ли она в Вёжму на нерест.

«Возвращение кумжи в Вёжму» — результат очень профессионального и человеческого сотрудничества трёх организаций-партнёров. Изучение, бережное использование водных биологических ресурсов, сохранение и увеличение запасов кумжи — одна из наших приоритетных природоохранных задач. Кроме того, выпуск открывает дорогу новым исследованиям. Мы будем привлекать местных жителей “Онежского Поморья” и гостей заповедной территории к наблюдениям, чтобы понять, сможет ли выпущенная рыба заселить водные объекты Онежского полуострова», — объясняет Александра Яковлева, руководитель ФГБУ «Национальный парк “Кенозерский”».

Впервые мальков кумжи в Вёжму выпустили в прошлом году. Перед этим сотрудники Северного филиала ВНИРО исследовали запасы кормовой базы в реке и внесли её в список рекомендованных к зарыблению, ранее выпускали молодь в более крупные водоёмы.

«Молодь кумжи питается планктоном, рачками. При разработке рекомендаций к выпуску мы оцениваем, какой объём молоди способна прокормить река. Вёжма — комфортное место для кумжи, позже она скатится вниз в море, где продолжит откорм. По природе кумжа не всегда возвращается на нерест в стартовую реку. Надеемся, что выпущенная молодь вернётся через 2–3 года в Вёжму, и мы оценим процент возврата», — поясняет Андрей Семушин, руководитель Северного филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Промысловый возврат — процент рыбы, которая вырастет до половозрелого возраста и вернётся в реку на нерест, — оценивают мечением. Перед выпуском сотрудники Онежского рыбзавода вручную надрезали жировой плавник мальков кумжи, что никак не влияет на выживаемость рыбы, но по этой метке видно её заводское происхождение. По чешуе можно будет определить возраст рыбы, а значит, и год выпуска, и оценить его эффективность.

«Выпустили двухгодичную молодь весом от 30 граммов — крупнее, чем в прошлом году. Сейчас подходящее время, чтобы выпустить рыбу по большой воде, для того чтобы она распределилась по реке и адаптировалась к её условиям», — отмечает начальник Северного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Артём Сковородько.

Выпуск мальков кумжи в Вёжму для Главрыбвода стал итоговым в этом году; также это красивый финал первого этапа экопроекта по восстановлению биоразнообразия водных экосистем «Амбассадоры рек». В рамках проекта волонтёры экологического движения «Начни с себя, Поморье!» провели 56 экологических уроков в образовательных учреждениях Архангельской области и в школьных лесничествах Кенозерского национального парка.

Выпуск готовили два года, а сам процесс занимает считанные минуты: по «рыбопроводу» — прозрачной пластиковой трубе — молодь с потоком воды спустилась в Вёжму, где рыба будет несколько лет расти. Часть кумжи позже уйдёт в море, а часть рыбы может остаться в реке, и эту пресноводную форму называют форелью. В реке лососёвые рыбы становятся промежуточным хозяином личинок краснокнижного моллюска — европейской жемчужницы, численность которой сокращается. Личинка паразитирует на жабрах лососёвых, а как окрепнет — отцепляется на дно отращивать створки.

«Кумжа и сёмга — виды-индикаторы среды обитания. Их наличие говорит о здоровой экосистеме. Кроме того, это ценный водный биоресурс, который потребляют как морские млекопитающие, так и люди. Последний десяток лет численность лососёвых в северных реках сокращается. Если в северных реках кумжи не будет, то через некоторое время популяции жемчужниц могут исчезнуть», — объясняет ихтиолог Парка Геннадий Дворянкин.

Работа по зарыблению водных объектов Онежского полуострова на этом не закончится. В планах — продолжить исследования лососёвых рыб. Помочь оценить возврат выпущенных особей и внести ценные данные в исследование смогут рыбаки Онежского полуострова.

Напоминаем, что за вылов молоди (кумжа размером до 40 см без хвоста) предусмотрен штраф в размере 5128 рублей согласно Таксам, утверждённым постановлением Правительства РФ. Госинспекторы Парка совместно с органами рыбоохраны будут вести усиленный контроль за соблюдением правил.



