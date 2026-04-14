Учись отдыхать правильно. Льготникам посвящается

«Отпуск. Особенности предоставления льготным категориям работников. Как провести лето без трудовых споров». Часть 2 (первую читать здесь)

Введение: Для жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа отпуск — не только право на отдых, но и серьёзные финансовые и юридические бонусы: дополнительный северный отпуск, оплата проезда к месту отдыха, особые правила для льготных категорий. Об этом и о типичных ошибках работодателей — во второй части интервью руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексея Хороброва.

Вопрос 1: Какие категории северян имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск и какой у него размер?

Алексей Хоробров: Трудовой кодекс (статья 116 ТК РФ) устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Согласно ст. 14 Закона РФ № 4520-1 «О государственных гарантиях… для лиц, работающих в районах Крайнего Севера», работникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск:

- в районах Крайнего Севера (НАО, Северодвинск, Мезенский, Лешуконский и Пинежский районы) — 24 календарных дня;

- в приравненных местностях (Архангельск, Котлас, Новодвинск и др.) — 16 дней.

Этот отпуск суммируется с основным (28 дней). То есть житель Нарьян-Мара имеет право минимум на 52 дня отпуска в год. При этом разделение отпуска на части допускается по соглашению сторон при формировании ежегодного графика отпусков, и одна из частей не может быть менее 14 дней.

Вопрос 2: Еще одна важная северная гарантия — компенсация проезда к месту отдыха и обратно. Как она рассчитывается и кто обязан ее платить?

Алексей Хоробров: Эта обязанность работодателя закреплена в ст. 325 ТК РФ. При этом согласно позиции Верховного Суда РФ размер, условия и порядок выплаты компенсации определяются работодателем на основе баланса интересов сторон трудового договора с учетом целевого назначения такой компенсации, а также принимая во внимание реальные экономические возможности работодателя.

Раз в два года сотруднику и членам его семьи (супругу, несовершеннолетним детям) оплачивают проезд любым транспортом (кроме такси) по территории РФ. Форма компенсации: либо аванс перед отпуском, либо возмещение после предоставления отчетных документов. Лимит по багажу — 30 кг на члена семьи. Если работник летит за границу, оплачивают только перелёт от ближайшего аэропорта РФ до границы.

Вопрос 3: Супруги военнослужащих часто сталкиваются с необходимостью отправиться в отпуск одновременно с мужем/женой. Имеют ли они право на отпуск в удобное для них время, независимо от графика?

Алексей Хоробров: Да, это гарантировано ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Супруга (или супруг) военнослужащего имеет право на одновременный с ним отпуск. При этом работодатель гражданской организации обязан предоставить такой отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя и от утверждённого графика. Это касается как основного, так и дополнительного (северного) отпуска. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной платы.

Вопрос 4: Лето — это ещё и пора отпусков учителей, воспитателей, преподавателей. У них отпуск часто летом, и он длинный. Но бывают ли здесь скрытые проблемы?

Алексей Хоробров: Педагоги имеют право на увеличенный основной отпуск – от 42 до 56 календарных дней (зависит от типа учреждения). И по закону (ст. 334 ТК РФ, Закон «Об образовании») он предоставляется в летний период или, в исключительных случаях, в другое удобное для педагога время – но только по согласованию.

Встречаются ситуации, когда работодатель (школа, детсад) «разбивает» летний отпуск на части, например в июне и в августе, ссылаясь на производственную необходимость (ремонт, лагерь, экзамены). Это допустимо только с письменного согласия педагога. Если учитель против, он имеет право требовать непрерывного отпуска. Кроме того, не все педагоги знают, что их дополнительный северный отпуск (16 или 24 дня) суммируется с педагогическим – общая длительность может достигать 80 дней.

Вопрос 5: Можно ли взять отпуск без сохранения зарплаты (за свой счёт) и в каком размере? Есть ли особенности для севера?

Алексей Хоробров: Статья 128 ТК РФ позволяет взять неоплачиваемый отпуск по семейным и другим уважительным причинам. Продолжительность определяется по соглашению. Для некоторых категорий работодатель обязан предоставить такой отпуск: работающим пенсионерам (до 14 дней в год), инвалидам (до 60 дней), родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении (до 14 дней), и др. Для северян нет дополнительных льгот по неоплачиваемому отпуску.

Вопрос 6: Как предоставляется отпуск совместителям и работникам вахтовым методом? Вахта часто заканчивается летом — можно ли сразу в отпуск?

Алексей Хоробров: Совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ). Если на основной работе отпуск 56 дней, а у совместителя — 28, работодатель по совместительству обязан дать дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Для вахтовиков действуют общие правила, но есть особенность: между вахтами должен быть междувахтовый отдых, который не является отпуском. Если сотрудник хочет использовать ежегодный отпуск сразу после окончания вахты, он должен написать заявление. Работодатель не вправе отказать, если отпуск запланирован по графику. Частая проблема: вахтовикам не оплачивают проезд к месту отдыха поскольку они не являются постоянными жителями Севера. Уточним: если вахтовик зарегистрирован и проживает в южном регионе, а работает на севере вахтой, компенсация проезда к месту отдыха ему не положена — только для тех, кто постоянно живёт на Севере или в приравненных местностях.

Заключение: Право на отдых – это не абстрактная норма, а инструмент, который можно и нужно защищать. В случае любых нарушений (отказ в отпуске по графику, неоплата проезда, сдвиг дат без согласия) сохраняйте документы и обращайтесь в Гострудинспекцию через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04 .