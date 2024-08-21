Архангелогородцы получили ценные советы, как продлить себе отдых в 2025 году

Как увеличить себе отдых в 2025 году. Рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин:



- 11 сентября 2024 года был подписан производственный календарь, в котором определено, какие выходные дни будут переноситься в 2025 году. Это значит, что мы уже сегодня знаем все нерабочие дни 2025 года и можем точно сказать, в какие месяцы можно взять дополнительные дни и устроить более длительный отпуск.

Традиционно в месяце, на который «выпадает» несколько выходных дней подряд, многие работники стараются взять еще дополнительные дни и тем самым устроить себе более длительный отдых. Если смотреть на план производственного календаря на 2025 год, очевидно, что такими месяцами будут:

— январь: если взять дополнительные дни отдыха на 9 и 10 января, можно отдыхать 2 недели подряд (с 30 декабря по 12 января);

— май: если взять 3 дополнительных дня отдыха (5,6 и 7), можно отдыхать 11 дней подряд;

— июнь: если взять 3 дополнительных дня отдыха (9,10 и 11), можно отдыхать 9 дней подряд;

— ноябрь: если взять 3 дополнительных дня отдыха (5,6 и 7), можно отдыхать 8 дней подряд.

Получить дополнительные дни отдыха можно в следующих случаях.

1) Если есть законные «отгулы». Например, работник отработал в выходной или праздничных день и вместо повышенной оплаты попросил другой день отдыха. Или если работник «заработал» дополнительных выходной, работая сверхурочно.

2) Если работник является донором и сдает кровь, у него также будет право на дополнительный выходной день, который он может использовать по своему усмотрению.

3) Если работник имеет право на дополнительные оплачиваемые выходные дни (например, является родителем ребенка инвалида).

3) Если использовать отпуск. На эти дни можно взять ежегодный отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. Но и в том, и в другом случае придется договариваться с работодателем. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в большинстве случаев с согласия работодателя. Чтобы взять ежегодный оплачиваемый отпуск на эти дни, придется разделить отпуск на части, что тоже возможно только с согласия работника и работодателя.

Однако нужно учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным с финансовой стороны.

В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней, может быть не очень выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.