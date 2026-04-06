Алексей Хоробров просвещает архангелогородцев насчет отпуска. ч. 1

«Отпуск — не подарок, а право. Как провести лето без трудовых споров».

Часть 1.

Введение: Для северных регионов нашей страны лето — не просто долгожданное тепло, а традиционный «час пик» отпусков. Но именно в этот период возникает больше всего споров: кому и когда отдыхать, можно ли перенести отпуск, положена ли компенсация проезда и какие бонусы имеют «северяне»? О главных рисках и правилах рассказывает руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров.

Вопрос 1: С приближением лета многие работники уже видят свои даты в графике отпусков. Насколько этот график обязателен и какие риски ждут обе стороны, если его нарушить?

Алексей Хоробров: График отпусков — это не формальность, а обязательный документ для всех. Работодатель утверждает его не позднее чем за две недели до начала нового года. После этого ни работник, ни работодатель не вправе в одностороннем порядке менять даты.

Если работник просто не выйдет в отпуск по графику, работодатель имеет право составить акт об отказе, и даже прилечь к дисциплинарной ответственности за нарушение локальных актов.

При этом для работодателя отсутствие графика отпусков или несоблюдение утвержденных сроков — прямое нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ до 50 000 руб. на юридическое лицо.

Вопрос 2: Что делать, если работник заболел перед отпуском или во время него? Можно ли продлить отдых?

Алексей Хоробров: Да, это прямое право. Если сотрудник заболел сам (а не ухаживал за ребёнком), то дни больничного не засчитываются в отпуск. Отпуск либо продлевается на количество дней болезни, либо переносится по соглашению сторон. Но здесь часто возникает проблема: работодатели в северных регионах пытаются «сэкономить» и уговаривают работника не продлевать отпуск, а просто выплатить больничный. Это нарушение.

Если работник продолжает болеть и на момент начала отпуска не выздоровел, работодатель может предложить перенос отпуска на новую дату. При этом обязательно нужно согласовать новую дату с сотрудником. Если больничный был закрыт до начала запланированного отпуска, то переносить или продлевать отпуск не требуется — сотрудник может уйти в отпуск по ранее утверждённому графику.

Вопрос 3: Работник устроился в организацию недавно, например в апреле. Может ли он взять полноценный отпуск в июле-августе?

Алексей Хоробров: По общему правилу (ст. 122 ТК РФ) право на первый отпуск возникает через 6 месяцев непрерывной работы. То есть если сотрудник пришёл в апреле, первый отпуск — не раньше октября. Но есть исключения: по соглашению с работодателем отпуск можно предоставить и раньше. Кроме того, некоторые категории имеют право на отпуск в удобное время независимо от стажа: например, несовершеннолетние, совместители (в дни отпуска по основной работе). Для обычного сотрудника летний отпуск в первый год работы — это право работодателя, а не обязанность. Поэтому если Вы устроились на работу в мае, а отпуск просите в июле — работодатель вправе отказать, если иное не прописано в локальных актах.

Вопрос 4: Многие хотят разбить отпуск на части: неделю в июне, две в августе. Это законно?

Алексей Хоробров: Статья 125 ТК РФ допускает разделение отпуска на части. И одна из частей не может быть менее 14 календарных дней. Количество и продолжительность отпусков определяются при составлении графика отпусков на очередной год. Безусловно, работодателям и работникам важно договариваться, чтобы соблюсти баланс между правом работника на отпуск, интересами работодателя (производственной необходимостью) и соблюдением трудового законодательства.

Вопрос 5: Может ли работодатель отозвать сотрудника из отпуска? И обязан ли доплачивать?

Алексей Хоробров: Отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника и только при производственной необходимости. Без согласия отзывать нельзя. Неиспользованная часть отпуска должна быть перенесена на любой удобный для работника срок в текущем или следующем году. Никакой двойной оплаты за отзыв закон не предусматривает, но существует практика, когда в коллективных договорах устанавливается компенсация. Отказ работника от выхода из отпуска не является дисциплинарным нарушением.

Вопрос 6: Можно ли заменить отпуск денежной компенсацией? Особенно если у человека много накопленных дней.

Алексей Хоробров: Компенсация вместо отпуска допускается только за часть, превышающую 28 календарных дней, и только по письменному заявлению работника. Но основной 28-дневный отпуск заменять компенсацией запрещено, кроме случая увольнения, когда компенсируются все неиспользованные дни. Многие работодатели предлагают «отгулять деньгами» весь отпуск — это прямое нарушение.

Вопрос 7: Какие документы работнику нужно сохранить, чтобы доказать нарушение прав на отпуск?

Алексей Хоробров: Три главных документа: копию утверждённого графика отпусков (с подписью работодателя), письменное уведомление о начале отпуска (если оно было) и любые заявления о переносе/продлении с отметкой о вручении. При обращении в Гострудинспекцию или суд эти бумаги станут основой. Если работодатель не даёт копию графика — это нарушение ст. 62 ТК РФ.

Продолжение во второй части.