В Архангельской области развивается сотрудничество трудинспекции с студотрядами

В Архангельске заключено соглашение между Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе и государственным автономным учреждением «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области». Документ подписали руководитель инспекции Алексей Хоробров и директор учреждения Владимир Соболев.

Стороны договорились совместно работать в сфере соблюдения трудового законодательства в отношении молодежи, занятой в движении студенческих и трудовых отрядов. В рамках сотрудничества инспекция будет консультировать работодателей и сотрудников штаба по вопросам трудового права. Основная цель — содействие временной занятости молодых людей с соблюдением всех трудовых прав и гарантий.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров:

«Молодёжные трудовые отряды — это важная социальная инициатива, которая дает подросткам и студентам возможность получить первый профессиональный опыт. Необходимо сделать так, чтобы этот опыт был полезным и безопасным. Совместная работа со Штабом молодёжных отрядов позволит своевременно предупреждать нарушения и создавать безопасные и законные условия труда, повышать ответственность работодателей и, главное, защищать законные интересы молодых работников».