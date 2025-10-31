Алексей Хоробров: "Медосмотр - не формальность, но обязанность"

«Медосмотр — это не формальность, а обязанность работодателя». Руководитель Гострудинспекции Архангельской области и НАО — о том, кто, когда и за чей счет должен обследоваться.

Введение: Кто обязан проходить медосмотр перед трудоустройством, а кто — каждый день? Почему работник не должен платить за обследование из своего кармана и как оплачивается время визита к врачу? На эти и другие важные вопросы в нашем интервью отвечает руководитель Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Вопрос 1: Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, для каких категорий работников медосмотр является строго обязательным?

Алексей Хоробров: Трудовой кодекс РФ, в статьях 213 и 220, четко определяет эти категории. В первую очередь, это работники, поступающие на работу с вредными или опасными условиями труда. Во-вторых, это все, чья деятельность связана с управлением транспортом. И, в-третьих, это обширная сфера, где от здоровья работника зависит здоровье и безопасность других людей: пищевая промышленность, общественное питание, торговля, медицинские и детские учреждения, инженерные сооружения.

Вопрос 2: Какие бывают виды медосмотров и в чем их отличие?

Алексей Хоробров: Можно выделить четыре основных вида:

Предварительный — его проходят при приеме на работу, чтобы оценить, может ли человек трудиться в конкретных условиях. Периодический — его проходят в течение трудовой деятельности, чтобы вовремя выявить профессиональные заболевания. Внеочередной — проводится по медицинским рекомендациям, например, если у работника появились жалобы на здоровье. Пред- и послесменные осмотры — это, по сути, постоянные осмотры, которые проводятся каждый рабочий день или смену. Они обязательны, например, для шахтеров или водителей.

Вопрос 3: За чей счет проводятся эти обследования? Может ли работодатель потребовать оплатить медосмотр от самого сотрудника?

Алексей Хоробров: Однозначно и категорически нет. Все без исключения обязательные медосмотры финансируются за счет средств работодателя. Это прямая обязанность нанимателя, закрепленная в законе. Любые требования работодателя оплатить осмотр за свой счет — незаконны.

Вопрос 4: Как оплачивается время, которое работник тратит на прохождение медосмотра?

Алексей Хоробров: Здесь важно различать. Если работник освобождается от работы на несколько часов или день для прохождения периодического осмотра, за ним сохраняется средний заработок. Он рассчитывается исходя из заработка за последние 12 месяцев.

А вот время пред- и послесменных осмотров, которые проводятся в начале или в конце рабочего дня, включается непосредственно в рабочее время и оплачивается как обычное рабочее время.

Вопрос 5: Что бы вы хотели подчеркнуть для работодателей в качестве итога?

Алексей Хоробров: Главное, что работодатель не вправе требовать прохождения медосмотров в случаях, не предусмотренных законодательством. Нельзя направлять на медосмотр условного бухгалтера или юриста, если того не требует закон. И, повторюсь, все расходы — на работодателе. Соблюдение этих норм — это не только выполнение требований закона, но и реальная забота о здоровье коллектива, а также профилактика производственного травматизма.

Работникам важно помнить, что ваше время и ваш труд защищены законом. Государственная инспекция труда — ваш союзник в этом. Если ваши права нарушены, вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.