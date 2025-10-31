Вверх
Алексей Хоробров: "13-я зарплата есть жест доброй воли работодателя"

Декабрь — время не только предновогодней суеты, но и ожидания годовой премии. Многие называют её «тринадцатой зарплатой». Разбираемся с экспертом, что это на самом деле, все ли имеют на неё право и что делать, если премию так и не выплатили.

     Введение: Что такое «тринадцатая зарплата»? Кому она положена и является ли она обязательной? На эти и другие важные вопросы в нашем интервью отвечает руководитель Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров.

Вопрос 1: Алексей Алексеевич, С наступающим Новым годом многих работников волнует вопрос о «тринадцатой зарплате». Расскажите, пожалуйста, что это за выплата и обязаны ли её платить все работодатели?

Алексей Хоробров: Начнем с главного: понятия «тринадцатая зарплата» в Трудовом кодексе РФ нет. Это устоявшееся в народе название годовой премии по итогам работы. Она не является обязательной для всех. Выплачивать её или нет – право, а не обязанность работодателя. Но если она предусмотрена в локальных актах организации, то правила её выплаты становятся обязательными к исполнению.

Вопрос 2: То есть, всё зависит от работодателя? Где обычно такое поощрение практикуется?

Алексей Хоробров: Да, решение за работодателем. Эта выплата должна быть прописана в локальных нормативных актах организации: в коллективном договоре, положении об оплате труда или, что чаще, в отдельном положении о премировании. Там же указаны все условия. Чаще такая система встречается в крупных компаниях, на государственных предприятиях, в бюджетной сфере, у военных. Для них это часть корпоративной культуры и система мотивации. Малый и средний бизнес реже использует такую форму поощрения.

Вопрос 3: Кому именно в организации она может быть положена?

Алексей Хоробров: Это строго регламентируется теми самыми внутренними документами. Возможны разные варианты: всем сотрудникам; только тем, кто отработал полный календарный год; только определённым категориям (например, руководству); или только выполнившим конкретные KPI и плановые показатели. Также часто условием является отсутствие дисциплинарных взысканий за истекший период.

Вопрос 4: Когда  стоит её ожидать?

Алексей Хоробров: Чётких общих сроков нет. Каждый работодатель, если принимает решение о такой выплате, устанавливает свои, ориентируясь на финансовый цикл.

Чаще всего выплата происходит в декабре, перед праздниками.

Крупные коммерческие компании иногда начисляют премию даже весной следующего года, после аудита годовой отчётности.

Так что работнику нужно заглянуть в свой коллективный договор или положение о премировании — там должны быть указаны сроки.

Вопрос 5: Как рассчитывается её размер?

Алексей Хоробров: Способов расчёта тоже несколько, и они также фиксируются во внутренних документах. Это может быть:

Фиксированный оклад (отсюда и название «тринадцатая зарплата»).

Процент от годового или среднемесячного заработка.

Фиксированная сумма для всех.

Индивидуальный расчёт, основанный на выполнении личных планов, KPI или выслуге лет.

Вопрос 6: Облагается ли эта выплата налогами и взносами?

Алексей Хоробров: Безусловно. Это доход работника. Поэтому с неё, как и с обычной зарплаты, удерживается НДФЛ в размере 13%, а также работодатель начисляет страховые взносы во внебюджетные фонды.

Вопрос 7: Ситуации бывают разные. Может ли работник лишиться этой премии? И что делать, если её обещали, но не выплатили?

Алексей Хоробров: Лишиться можно, и основания для этого также должны быть прописаны. Например, невыполнение плана, дисциплинарное взыскание, увольнение по собственному желанию в ноябре (если условие – отработка года). Но если сотрудник уволился в декабре, а все условия для премии выполнил, и она является обязательной выплатой по локальным актам, работодатель обязан её выплатить.

Вопрос 8: Что делать работнику если премию не выплатили?

Алексей Хоробров: Прежде всего изучите документы: свой трудовой договор, коллективный договор, положение о премировании. Является ли премия обязательной частью оплаты труда? Выполнили ли вы условия?

Если выплата положена, обратитесь к работодателю с письменным заявлением с требованием разъяснить причину невыплаты. Если ответа нет или он не обоснован, работник может обратиться в  Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.

 

25 декабрь 15:44 | : Экономика

