Треть архангелогородцев конфликтует из-за графика отпусков

График отпусков относится к обязательным документам и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкиваются 30% жителей Архангельска: 27% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 67% горожан удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 26% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35—45-летних (об этом рассказали 35% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодёжь до 35 лет.

(фото с https://www.cheltv.ru

 

06 декабрь 09:03 | : Будни

