Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельска посылают Дерипаска по известному адресу

Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с 8:00 до 20:00 в режиме 6-дневной недели. SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для жителей Архангельска неприемлема. Лишь 19% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 65% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка. 

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 12%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 26%, а среди опрошенных 45+ — 15%.

Горожане с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных — 13% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 15%, а среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея 6-дневки нашла отклик у 19%.

27 апрель 08:46 | : Экономика

Главные новости


Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (354)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20