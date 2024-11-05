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Архангелогородцы мечтают о 4-дневной рабочей неделе

Все больше архангелогородцев хотят работать в режиме сокращенной недели. При этом 2 из 3 сотрудников уверяют, что рабочая эффективность не пострадает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня каждый второй архангелогородец хотел бы работать только 4 дня в неделю. 28% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. 21% затруднились с оценкой инициативы.

 Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею четырехдневки (53% против 49% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 58% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди горожан старше 45 лет таких только 42%. Архангелогородцы с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше (48 и 51%).

 69% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

 Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (77%), среди горожан старше 45 лет таких только 61%.

 День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 24% архангелогородцев готовы тратить на семью, каждый четвертый (25%) — на отдых. 12% стали бы подрабатывать. 14% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.

 Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей (29% против 20% соответственно), отдыхать (27% против 22%), а также заниматься домашними делами (16% против 12%). Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку (16% против 9% среди женщин) или займутся самообразованием (17% против 11%).

(фото с https://www.babyblog.ru

30 ноябрь 08:53 | : Будни

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