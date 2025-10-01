Вверх
Большинство архангелогородцев хотят работать не больше 4-х дней в неделю

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает 53% экономически активных жителей Архангельска, против выступают 22%. 

Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за — 56% горожанок и 50% мужчин.

Среди молодежи до 35 лет 62% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: «за» высказались 54%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (42%).

Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 58% среди опрошенных с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 48% среди зарабатывающих более 150 тысяч.

Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (88%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 7% — недопустимый. 

 

14 ноябрь 08:44 | : Будни

