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Половина архангелогородцев не готова вкалывать сверхурочно даже за деньги

Каждый второй архангелогородец не готов к переработкам — даже за достойную оплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали ищущие работу на полную занятость архангелогородцы.

50% архангелогородцев являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной ТК, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (60% против 40%), среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 51% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Архангелогородцы, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (53%).

 Илон Маск пригласил «революционеров с высоким IQ» на неоплачиваемую работу по 80 часов в неделю в департамент по достижению госэффективности США. Что-то подсказывает нам, что вкалывать бесплатно среди архангелогородцев желающих не нашлось бы, поэтому мы предложили экономически активным горожанам оценить свою готовность к сверхурочному труду на условиях достойного заработка. На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 40% горожан. Каждый пятый (20%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласны 12% горожан и еще 5% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю.

 Лишь 3% горожан могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин (4 и 2% соответственно). Горожане в возрасте 35—45 лет согласны вкалывать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (8%). Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей (6%).

21 ноябрь 08:00 | : Будни

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