Только 13% жителей Архангельска хотят продлить 23 февраля отгулами и отпусками

В этом году, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждет 3 нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 13% жителей Архангельска намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых. 61% респондентов не имеют подобных планов. 17% работают по сменному графику.

Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин.

Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (19%).

Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 6% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 17%.

19 февраль 08:00 | : Будни

