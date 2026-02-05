Только 13% жителей Архангельска хотят продлить 23 февраля отгулами и отпусками

В этом году, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждет 3 нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 13% жителей Архангельска намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых. 61% респондентов не имеют подобных планов. 17% работают по сменному графику.



Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин.



Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (19%).



Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 6% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 17%.



