Все меньше архангелогородцев согласны на зарплату в конверте

Мужчин, согласных на зарплату в конверте, почти в 3 раза больше, чем женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Сегодня лишь 27% архангелогородцев готовы согласиться на неофициальную зарплату. 49% опрошенных выступили против серых схем, каждый четвертый затруднился с ответом.



Мужчины практически в 3 раза чаще женщин соглашаются на заработок в конверте: 40% против 14% соответственно. Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей 1 из 3 готов принять «серые» схемы выплат.



Среди архангелогородцев до 45 лет потенциально согласных на зарплату в конверте всего 25%, каждый второй — против. А вот среди горожан старше 45 лет сторонников — уже больше (33%), противников — меньше (34%), каждый третий затруднился с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату».

(фото с https://admbal.ru)