РВК-Архангельск открыл сезон благоустройства

Ранняя и теплая весна в Архангельске позволила уже с первых чисел апреля начать сезон благоустройства после проведения работ на сетях.



Пока асфальтовые заводы не начали работать, наши бригады приводят в порядок зеленые зоны, ремонтируют мостки, ставят на место снятые для проведения земляных работ конструкции (заборы, малые архитектурные формы), восстанавливают брусчатку и бордюры



Рассказывает Илья Шевчук, руководитель группы по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск:



«Мы организовали работу шести бригад совместно с производственными цехами. Бригады трудятся ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Для восстановления объектов закупили все необходимые материалы — бордюрные камни, песок, щебень. Также заключили договоры с подрядными организациями на асфальтирование разрытий в дорожном полотне.



По предварительной договоренности с 16 апреля асфальтовые заводы начнут выдавать асфальт подрядчикам. Первоочередная задача — заасфальтировать дороги общего пользования (Вологодская/Ломоносова, Советских космонавтов/Гайдара, Обводный канал/Попова, Попова, 26, Павла Усова, 13, Шубина, 20 и другие). Затем перейдем к тротуарам и дворовым проездам.



Ни один адрес не останется без внимания. Компания держит на контроле каждый участок, где ранее проводили земляные работы».



Сезон благоустройства набирает обороты. Впереди — планомерное восстановление городского облика после каждого технологического вмешательства.



