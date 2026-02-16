РВК-Архангельск открыл сезон благоустройства

Ранняя и теплая весна в Архангельске позволила уже с первых чисел апреля начать сезон благоустройства после проведения работ на сетях.

Пока асфальтовые заводы не начали работать, наши бригады приводят в порядок зеленые зоны, ремонтируют мостки, ставят на место снятые для проведения земляных работ конструкции (заборы, малые архитектурные формы), восстанавливают брусчатку и бордюры

Рассказывает Илья Шевчук, руководитель группы по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск:

«Мы организовали работу шести бригад совместно с производственными цехами. Бригады трудятся ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Для восстановления объектов закупили все необходимые материалы — бордюрные камни, песок, щебень. Также заключили договоры с подрядными организациями на асфальтирование разрытий в дорожном полотне.

По предварительной договоренности с 16 апреля асфальтовые заводы начнут выдавать асфальт подрядчикам. Первоочередная задача — заасфальтировать дороги общего пользования (Вологодская/Ломоносова, Советских космонавтов/Гайдара, Обводный канал/Попова, Попова, 26, Павла Усова, 13, Шубина, 20 и другие). Затем перейдем к тротуарам и дворовым проездам.

Ни один адрес не останется без внимания. Компания держит на контроле каждый участок, где ранее проводили земляные работы».

Сезон благоустройства набирает обороты. Впереди — планомерное восстановление городского облика после каждого технологического вмешательства.


13 апрель 16:11 | : Экономика

