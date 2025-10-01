Сезон благоустройства в РВК-Архангельск продолжается круглый год

В РВК-Архангельск подвели итоги летнего этапа благоустройства, однако работы по восстановлению городских территорий после ремонта сетей не прекращаются ни на день. Специализированные бригады трудятся в этом режиме круглый год.

Ключевая задача бригад по благоустройству – вернуть порядок и безопасность городской среде после земляных работ, которые проводят цеха водоснабжения и водоотведения. Технология восстановления зависит от сезона и типа территории. После засыпки котлована в зеленой зоне грунт тщательно трамбуется, а на дорогах и тротуарах производится отсыпка щебнем или укладка плитки. При благоприятных погодных условиях участки сразу асфальтируются. В зимний период объект переводится на временное содержание: бригады по графику объезжают адреса, подсыпая щебень и выравнивая дорожное полотно до наступления стабильного тепла.

«Для нас благоустройство – это неотъемлемая и крайне важная часть всего производственного процесса, – подчеркивает Илья Шевчук, руководитель группы по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск. – Мы понимаем ответственность перед горожанами и стремимся максимально быстро и качественно возвращать комфортную среду после необходимых работ на сетях. С начала этого года мы уже восстановили почти 600 городских территорий. Только представьте: на 240 участках дорог и тротуаров, где работал водоканал, мы уложили 800 тонн нового асфальта, а в зеленой зоне – 200 тонн плодородного грунта. И это не конечная цифра, ведь процесс продолжается круглый год. Каждый восстановленный квадратный метр – это наш вклад в ухоженный облик Архангельска».

Ярким примером такой слаженной работы стал оперативный ремонт и последующее благоустройство на территории детского сада «Подснежник» на проспекте Ленинградский, 343/1. 18 ноября специалисты цеха канализационной сети заменили поврежденный участок коллектора, из-за которого был нарушен отвод стоков детского сада и жилого дома на Почтовом тракте, 30. Для проведения земляных работ потребовалось аккуратно демонтировать игровые конструкции и выпилить секцию забора. Уже 19 ноября, сразу после завершения ремонта сети, бригада по благоустройству полностью восстановила территорию: был спланирован участок, на место вернулись песочница и игровой домик, а сварщик установил забор на место, приварив выпиленные конструкции.

«Наши аварийные бригады ежедневно работают на нескольких адресах одновременно. Информация о завершенном ремонте сети сразу передается бригадам благоустройства, которые оперативно включаются в работу. Мы стремимся наводить порядок сразу после того, как закончен ремонт подземных коммуникаций», — отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.