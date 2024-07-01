РВК-Архангельск благоустраивает городские территории после работ на сетях

РВК-Архангельск продолжает благоустраивать и приводить в порядок территории областного центра, где проводили аварийно-ремонтные работы в осенне-зимний период.

С начала сезона благоустройства, который в 2024 году из-за погодных условий начался позже обычного, уложено около 400 тонн асфальта на почти 2 000 квадратных метрах городских территорий. Бригады РВК-Архангельск привели в порядок 290 объектов: на 90 участках восстановили асфальтовое покрытие, на остальных – газоны и тротуарную плитку.

«Мы готовы были стартовать с начала мая, как это было год назад. Но аномальная майская погода со снегом и дождями не позволила нам это сделать. Активная фаза работ началась с начала июня. Мы понимали, что времени мало, поэтому мобилизовали на работы по благоустройству коллег из других цехов. Трудились пятью бригадами, пересмотрели рабочие графики. Ушли от восьмичасовых смен и временно перешли на двенадцатичасовые. Так эффективнее – за смену получалось сделать больше объектов. До середины июня мы подготовили большую часть объектов к благоустройству — засыпали щебнем, выставили бордюрный камень, планировали зеленые зоны. В середине июня приступили к асфальтированию проезжей части, тротуаров и пешеходных зон. Работаем и будем продолжать работать в режиме максимально плотного графика», — рассказал руководитель группы контроля благоустройства на сетях ВиВ цеха строительства сетей РВК-Архангельск Виктор Дорофеев.

Благоустройство каждого участка идет по-разному, в зависимости от объекта. При восстановлении зеленых зон специалисты предприятия всегда завозят грунт, приводят в порядок газоны. При работах в местах пешеходных зон – укладывают новую плитку, ведут устройство бордюрного камня. Во дворах – восстанавливают поврежденный асфальт и тротуары. Качество работ на каждом объекте контролирует руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города.

«Для завершения работ по благоустройству мы сформировали дополнительные бригады, организовали выход спецтехники, заключили договор со специализированной дорожной организацией, которая восстанавливает асфальт на автомобильных магистралях. Весь процесс проходит практически в непрерывном режиме. Правильный расчет сил и средств и, безусловно, самоотверженный труд и высокий уровень ответственности наших специалистов позволяют восстановить элементы благоустройства на всех адресах», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Пока позволяют погодные условия, специалисты «РВК-Архангельск» продолжат наводить порядок после проведения ремонтных работ в разных частях города.