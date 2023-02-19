РВК-Архангельск благоустраивает территории после проведения работ на сетях

«РВК-Архангельск» восстанавливает «перекопы». Работы идут на тех участках, где в осенне-зимне-весенний периоды производили земляные работы по ремонту водопровода и канализации. Прежде всего, благоустраивают зеленые зоны, восстанавливают асфальт, брусчатку на тротуарах и бордюрный камень.

Перед проведением земляных работ коммунальные службы получают в администрации округа ордер. После того, как ремонтные работы завершились, подрядчик обязан вернуть территории первоначальный вид, в том числе заново положить асфальт, засыпать поврежденный участок щебнем, восстановить бордюры. Зеленые насаждения и клумбы тоже восстанавливают, но с соблюдением охранных зон водопроводной или канализационной сети. Охранная зона составляет порядка двух метров с каждой стороны от трубопровода и на ней запрещается самовольное возведение гаражей, построек, высаживание декоративных растений. При проведении работ на сетях коммунальщики вынуждены демонтировать мешающие им постройки и конструкции.

«Интенсивные работы по приведению территорий в порядок мы смогли начать с середины мая, это обусловлено теплой погодой. Для полного восстановления благоустройства на каждом участке необходимо выполнить устройство щебеночного основания, обрезать края асфальтового покрытия, заасфальтировать участок. Работы идут на проезжих частях, тротуарах, внутридомовых территориях, газонах, внутридомовых проездах», - рассказал бригадир цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Владимир Винокурцев.

«В течение мая специалисты приводили в порядок зеленые зоны, засыпали щебнем поврежденные участки дорог с постоянным мониторингом его состояния и необходимой подсыпкой. 31 мая бригада по благоустройству, специально созданная в нашем цеху, начала асфальтировать территории. Сейчас у нас закрыты ордера по 35 объектам из 270, на 50 из них необходимо восстановить асфальт, 9 адресов уже сделаны», - рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов

«Все работы проводятся по графикам, согласованным с администрациями округов. Что касается очередности, то сначала асфальтируются участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Поэтому если в вашем дворе «РВК-Архангельск» проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено, не волнуйтесь, у нас на контроле все адреса, и мы обязательно наведём порядок», — уточнил директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.